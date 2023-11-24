Аналитик Савельев: «Рыба дорожает, причём катастрофически»

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил о катастрофическом росте цен на рыбу в России.
«Если говорить о рыбе в целом, то она дорожает, причём катастрофически. За последние пять лет это катастрофическое подорожание рыбы привело к тому, что потребление рыбы в России снизилось до 12 кг в среднем на человека в год», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.
Кроме того, он предупредил, что в преддверие новогодних праздников цены на продукт также традиционно вырастут из-за увеличения спроса.
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Мелисса Тимофеева