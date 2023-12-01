Аналитик Вяльшина заявила о преимуществе потребкредита перед автокредитом

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Руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рекомендовала при покупке машины пользоваться потребительским кредитом, а не автокредитом, поскольку при первом у собственника есть больше возможностей самостоятельно распоряжаться автомобилем в период выплаты долга.
«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы снять обременение на продажу с автомобиля», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.
При этом, эксперты считают, что и у одного, и у другого вида кредита есть и плюсы, и минусы. Так, преимуществами автокредита являются высокая вероятность одобрения, перечисление средств напрямую продавцу, а также наличие льгот для определённых групп населения. Недостатками же такого кредитования, кроме отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться машиной в период выплаты долга, являются требование первоначального взноса, а также ограничение выбора транспорта банком.
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