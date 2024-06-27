Автоэксперт Аксёнов назвал преимущества повышенного коэффициента выплат по европротоколу

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Введение повышенного коэффициента по компенсации ОСАГО, которое предлагают в Госдуме, – это правильная мера, а верхнюю границу выплат можно увеличить. Такое мнение высказал автоэксперт Алексей Аксёнов.
«В большинстве развитых стран при аварии не вызывают полицию, если нет пострадавших. Всё заканчивается обменом страховочными. Мне кажется, если люди с чем-то не согласны при ДТП без пострадавших, и никто не признал вину, всё равно небольшой процент водителей будет оформлять европротокол, даже если сумма компенсации – 200 тыс.», – сказал Аксёнов в беседе с «Вечерней Москвой».При этом он выступил за ещё большее повышение предложенной суммы – с 200 тыс. рублей до 400 тыс.
В то же время эксперт признал, что проект является прекрасным условием для мошенничества. Мошенники попытаются добиваться компенсации, теперь уже повышенной, даже за незначительные повреждения.
Ранее в нижней палате предложили поднять верхнюю границу страхового возмещения по ОСАГО по европротоколу со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Такие средства будут причитаться потерпевшему при оформлении аварии без участия сотрудников ГИБДД и при разногласиях между участниками.
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