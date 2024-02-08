Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

Фото: istockphoto.com/Fahroni
Главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.
При этом, он с осторожностью озвучил свой прогноз, поскольку в конечном счёте на ситуацию влияет очень много внешних сил, включая экономическую и политическую ситуации в стране.
При этом, он заметил, что даже при оптимистичном прогнозе количество проданных машин будет уступать этому показателю от 2021 года.
Читайте также:
Автоэксперт Тимашов заявил об электрохимических методах защиты авто от коррозии
Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде
Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
«Мой прогноз заключается в том, что при развитии пессимистичного сценария, у нас в 2024 году будет продано 1.07 млн легковых автомобилей. Плюс-минус столько же, сколько было в 2023. Базовый сценарий – 1.175 млн. Я надеюсь, что, несмотря ни на что, какой-то прирост по отношению к 2023 году будет, особенно с верой в то, что ЦБ ключевую ставку в середине года или во второй половине года все-таки снизит. А оптимистичный прогноз – 1.25 млн автомобилей», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Читайте также:
Автоэксперт Тимашов заявил об электрохимических методах защиты авто от коррозии
Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде
Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
Мелисса Тимофеева