Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

Несмотря на решение Россельхознадзора ограничить поставки бананов из Эквадора в РФ, предпосылок для дефицита бананов в стране нет. Причиной этому стало принятие политеческого решения, которое Москва признала недружественным. Об этом пишут РИА Новости.