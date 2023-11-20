Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто

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Автоэксперт Андрей Кондрашов заявил, что понять, что машина готовится к угону, можно по установленным радиомаякам или заблокированному сигналу охранной системы.
«GPS-маяки, в свою очередь, ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса. Но без помощи специального оборудования его обнаружить невозможно», — добавил в беседе с Газета.ру Кондрашов.
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