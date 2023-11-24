Автоэксперт Сажин посоветовал использовать тепловую изоляцию для двигателя зимой

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для сохранения рабочего состояния двигателя автомобиля в зимний период можно использовать тепловую изоляцию в виде чехлов или ленты.
Также он посоветовал зимой не давать нагрузку на двигатель до того момента, пока жидкость не прогреется до необходимых температур.
Специалист также напомнил, что в случае, сели аккумулятор старый, то при низких температурах он может перестать прокручивать стартер.
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Специалист также напомнил, что в случае, сели аккумулятор старый, то при низких температурах он может перестать прокручивать стартер.
«В любом случае, когда машина заведётся, то при экстремальных температурах это всё-таки будет холодный пуск, сухой пуск. И тогда будет очень большая нагрузка на двигатель», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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Мелисса Тимофеева