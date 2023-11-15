Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что стоимость автомобилей в России начнёт снижаться только тогда, когда запчасти и комплектующие к машинам будут производить у нас в стране.
«Сейчас, по идее, залежавшиеся на складах машины должны продаваться с большим дискаунтом. Это ŠKODA, Audi, Hyundai. Автомобили эти ещё можно купить, причём люксовых моделей, но что касается снижения цен, то она снизится только после того, когда основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он добавил, что покупать авто лучше сейчас, поскольку в обозримом будущем, по его мнению, цена на машины будет расти.
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