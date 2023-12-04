Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.
«Решить проблему двигателя можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Выручит и пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села. <…> В случае замерзания может помочь прогревание салона с помощью автозапуска. Также советуем периодически обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой для авто», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.
Также автомобилист в зимний период может столкнуться с проблемой повреждения кузова реагентами, помочь в этом случае может автохимия. Кроме этого, низкие температуры могут пагубно сказаться на работе фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части.
«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, уходящего в Предуралье. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет слабый снег», — приводят «Вести Подмосковья» сообщение Telegram-канала синоптика.
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Мелисса Тимофеева