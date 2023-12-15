Белоруссия готова поставить России излишки куриных яиц

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош сообщил о готовности поставить РФ излишки куриных яиц, которые есть в стране.
На данный момент конкретных планов по объёмам поставок нет.
Минсельхозпрод, по словам Бартоша, находится в «плотном контакте с министром сельского хозяйства РФ по данному вопросу».
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.
Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
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«Потребление яиц в Белоруссии тоже растёт», — говорит глава ведомства Сергей Бартош.
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.
Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
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Мария Фирсова