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Белоруссия готова поставить России излишки куриных яиц

15 декабря 2023, 18:19
Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош сообщил о готовности поставить РФ излишки куриных яиц, которые есть в стране.
На данный момент конкретных планов по объёмам поставок нет.

«Потребление яиц в Белоруссии тоже растёт», — говорит глава ведомства Сергей Бартош.

Минсельхозпрод, по словам Бартоша, находится в «плотном контакте с министром сельского хозяйства РФ по данному вопросу».

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.

Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.

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#белоруссия
#россия
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ФАС возбудила дела на региональных производителей куриных яиц
15 декабря 2023, 17:38

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца крымскими компаниями-производителями ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».
В тг-канале ФАС России сообщается, что с начала сентября компании допустили рост цен до 94% на яйца. По мнению службы, синхронное повышение цены носит признаки нарушения закона о защите конкуренции. 

Кировское УФАС обнаружило факт повышения цен на яйца со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». 

С начала июня по октябрь нынешнего года фирмы допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%. 

Возбуждены дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения. Компаниям грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин. Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.

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#фас
#яйца
#новости
#потребитель
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Экономист Разуваев прогнозирует резкий рост цен на смартфоны
15 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

В 2024 года цены на смартфоны в России могут резко вырасти.
Во время беседы с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев объясняет это общей ситуацией с полупроводниками, подорожанием импорта и ослаблением курса рубля. 

Снижение уровня инфляции, которого Банк России ждёт весной следующего года, не окажет влияния на ситуацию, потому что речь идёт об индексе за год, говорит Разуваев.

«Так что практически вся бытовая техника, машины и сложная электронная продукция серьезно прибавят в цене», — предупредил экономист Разуваев.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в России выросла стоимость обслуживания автомобиля почти на 25%. Основной причиной такой ситуации стала проблема с кадрами, которая есть в отрасли.

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В России увеличилась стоимость обслуживания авто
15 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto.com/Kunakorn Rassadornyindee

Директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова сообщила, что за 11 месяцев 2023 года в России выросла стоимость обслуживания автомобиля почти на 25%.
«Стоимость обслуживания автомобиля за январь–ноябрь 2023 года стоила его владельцу в среднем 7,7 тыс. рублей. За год средний чек вырос на 23%», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Она добавила, что основной причиной такой ситуации стала проблема с кадрами, которая есть в отрасли.

Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что автомобилисты рискуют во время снегопада сломать коробку передач или сжечь сцепление. Из-за плохой очистки дворов и дорог, такая ситуация может случится и с городскими жителями, добавлял специалист.

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#цена
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Врач Калачян допустил рост цены на услуги стоматологов в 2024 году
14 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/alfexe

Врач-стоматолог Тигран Калачян заявил, что в наступающем году услуги стоматологических клиник могут вырасти в 1,5 раза.
«Есть вероятность, что стоимость стоматологических услуг вырастет в будущем году в 1,5 раза, но более точные данные мы узнаем уже через месяц», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Калачян.

Он добавил, что в этом году уже показали рост стоимости сложные и простые стоматологические услуги, также выросло в цене и само соответствующее медицинское оборудование.

По словам специалиста, препараты приобретаются у отечественных производителей, выигравших тендеры.

Ранее врач-стоматолог группы компаний Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи.

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#стоматолог
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Экономист Прикладова назвала вероятную цену яиц из Турции в РФ
Экономист Прикладова: Яйца из Турции будут стоить по 90 рублей
14 декабря 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/Hleb Usovich

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова допустила, что стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей.
«Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — добавила в беседе с Газета.ру Прикладова.

При этом, по её словам, основным поставщиком яиц в Россию является Белоруссия.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявлял, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.

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#продукты
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Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ
14 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Greggory DiSalvo

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой открыть по всей стране специализированные пункты государственного образца по приёму праздничных елей с целью их дальнейшей переработки.
Кроме этого, он заявил о необходимости ввести утилизационный сбор.

Специалист пояснил, что новогодние деревья, которые после праздников зачастую россиянам повторно не используются, являются отличным сырьём для переработки.

«Прошу рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

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#мандарины
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#дома
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Экономист Кричевский: минимальная корзина продуктов в РФ хуже, чем в блокадном Ленинграде
Экономист Кричевский объяснил, почему россиянам не хватает денег на продукты
14 декабря 2023, 12:36

Фото: IStock/Bet_Noire

В ноябре 2023 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По данным Руспродсоюза, набор питания обойдётся одному россиянину минимум в 5803,4 рубля.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский подчеркнул, что минимальную корзину продуктов рассчитывают буквально по граммам и миллилитрам, из-за чего статистические цифры сильно отличаются от реальных. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Прожиточный минимум был введён в 1992 году и рассматривался как временная мера до стабилизации ситуации в экономике, и эта стабилизация уже 30 лет никак не наступит. Туда входили самые необходимые продукты питания и непродовольственные товары, срок использования которых был просто запредельный. Например, одно пальто планировалось носить семь лет, а две пары носков — три года. А что касается продуктов питания, там был определён самый минимум на уровне ниже блокадного Ленинграда, мол, там же люди как-то выживали, вот и вы выживете», — отметил экономист.
При этом, Минэкономразвития подсчитало, что годовая инфляция в России в конце ноября превысила 7,5%. Эта цифра выше данных Руспродсоюза, отметил эксперт. По его мнению, это нужно, чтобы уменьшить бюджетные расходы на социальные выплаты и показать, что цены на продукты в России растут не так быстро, как общий уровень инфляции.

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Россиян предупредили о подорожании популярной сладости
РБК: Производители шоколада предупредили о повышении цен из-за подорожания какао
14 декабря 2023, 10:19

Фото: istock / xamtiw

Производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», – указано в сообщении.
Причиной роста цен на популярное лакомство также стало изменение курса рубля, повышении цен логистики и упаковки.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что сырье для изготовления шоколада в РФ везут из Африки и Южной Америки. При этом курс доллара растет, а логистика с начала года выросла в стоимости примерно на 35%. Сырье также подорожало на 30-50%, а упаковка для транспортировки – на 50%. Бобы како выросли в цене, в том числе, за счет плохого урожая в течении последних трех лет. 

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Автоэксперт Гоман заявил об опасности снега для машины
Автоэксперт Гоман заявил о риске сломать коробку передач во время снегопада
13 декабря 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/Ivan Reshetnikov

Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что автомобилисты рискуют во время снегопада сломать коробку передач или сжечь сцепление.
«Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. В результате, в последнем случае, машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.

Из-за плохой очистки дворов и дорог, такая ситуация может случится и с городскими жителями, добавил специалист.

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#снегопад
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