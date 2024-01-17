Биржевые цены на какао побили исторический максимум

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Цены на какао на торгах в среду, 17 января, обновили максимум, который был зафиксирован в истории.
Об этом, ссылаясь на биржевые данные, сообщает Reuters. Стоимость основного сырья для шоколада растёт на фоне третьего подряд сезона дефицита сырья на рынке.
Цена мартовских фьючерсов на какао LCCc1 на бирже ICE достигла 3760 фунтов стерлингов (тонна). По словам одного из дилеров, запасы какао по миру сокращаются из-за снижения производства. Также слабеет курс фунта.
Ранее производитель шоколада из Швейцарии Lindt & Spruengli сообщил о том, что выручка компании в 2023 году выросла на 10,3%.
Высокие цены на шоколад компенсировали снижение объемов продаж.
Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
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Цена мартовских фьючерсов на какао LCCc1 на бирже ICE достигла 3760 фунтов стерлингов (тонна). По словам одного из дилеров, запасы какао по миру сокращаются из-за снижения производства. Также слабеет курс фунта.
Высокие цены на шоколад компенсировали снижение объемов продаж.
Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», – указано в сообщении.Причиной роста цен на популярное лакомство также стало изменение курса рубля, повышении цен логистики и упаковки.Читайте также:
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Мария Фирсова