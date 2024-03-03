Производители шоколада начали отказываться от какао

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На Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него из-за роста цен на какао-бобы, пишет Bloomberg.
Агентство приводит в пример недавнюю новинку в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который теперь покрыт шоколадом не полностью, а частично. А Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха и весом на две трети ниже, чем у остальных производителей.
Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло, отмечается в публикации.
Рекордный рост цен на какао-бобы связан с падением урожая из-за засухи и других проблем. Так, если в течение более 40 лет они стоили меньше $3,5 тыс. за тонну, то теперь они дороже $6 тыс.
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Ювелина Бернст