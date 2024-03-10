Bloomberg: Виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина

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В мире зафиксирован переизбыток вина при том, что производство снижается. Поэтому фермеры уничтожают виноградники и уходят из бизнеса, пишет Bloomberg.
«Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности», — сказала главный исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine. Согласно опросам, четверть виноделов в ближайшие три года намерена свернуть бизнес.
Фактором, ухудшившим ситуацию в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье.
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Ювелина Бернст