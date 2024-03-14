В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта

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Дилеры, продающие автомобили, завезенные в Россию по параллельному импорту, скинули цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross, сообщает Аutonews.
В автосалоне, предлагающем кроссоверы Citroen C5 Aircross, завезенные из Китая, такую модель можно приобрести за 4,05 млн руб. В прошлом месяце этот автомобиль оценивали в 4,19 млн руб. Сотрудник автосалона упомянул, что на этот кроссовер распространяется заводская гарантия в два года.
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