Дизайнер Кузнецова заявила о главных антитрендах в новогоднем декоре

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Профессиональный дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Ксения Кузнецова рекомендовала к предстоящему Новому году отказаться от традиционных европейских, скандинавских мотивов с имбирными человечками, оленями и пр.
Она отметила, что в этом сезоне уместно использовать в интерьере такие атрибуты, как еловые веточки, шишки, мандарины, конфеты в красочных обёртках.
По её мнению, также не стоит перебарщивать с гирляндами в доме.
А до этого россиянам рассказали, какие продукты подорожают к новому году. Так. Специалисты считают, что цены на некоторые товары поднимутся в преддверие праздника на 5-7%. Как пишет utro.ru, к таким продуктам относятся красная икра, яйца, колбасы, сливочное масло, красная рыба, алкоголь, а также шоколад и консервы.
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«Рекомендую декорировать жилище точечно, определив несколько зон, где декор будет уместным и подчеркнёт вкус хозяев. Входная группа, гостиная, детская — те помещения в квартире, где декор в умеренных количествах будет кстати. И сам праздничный стол с блюдами и сервировкой играет в визуальном восприятии не последнюю роль, поэтому отталкивайтесь в украшении зоны, где соберутся гости», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецова.
А до этого россиянам рассказали, какие продукты подорожают к новому году. Так. Специалисты считают, что цены на некоторые товары поднимутся в преддверие праздника на 5-7%. Как пишет utro.ru, к таким продуктам относятся красная икра, яйца, колбасы, сливочное масло, красная рыба, алкоголь, а также шоколад и консервы.
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Мелисса Тимофеева