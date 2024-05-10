Дорогое удовольствие: россиян предупредили о подорожании кофе

Фото: istock / reach-art
В скором времени ожидается плавный рост цен на 15-35% на все виды кофе в России. Наибольший рост цент прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом рассказали эксперты рынка.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников заявил «Известиям», что примерно треть мировых поставок зерен сорта робуста приходится на Вьетнам, где прогнозируется неурожай из-за старых деревьев.
Глава кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%. Премиум сегмент — на 15-25%.
Ранее эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В России предрекли рост стоимости гречки
В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта
Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
«Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов», — рассказал собеседник издания.
Глава кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%. Премиум сегмент — на 15-25%.
Ранее эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В России предрекли рост стоимости гречки
В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта
Алина Юрчак