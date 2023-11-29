Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%

Фото: istockphoto.com/LoraLiu
Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что шампанское в Москве за год подорожало на 5%.
Цена за год в столице повысилась также и на красную икру.
По её словам, также в Москве подорожали соленые и копченые деликатесы из рыбы и креветки.
Ранее россиянам раскрыли простой и в то же время оригинальный новогодний салат. Как пишет utro.ru, основными составляющими блюда «Глаз дракона» являются копчёная курица, картофель, яйца и лук.
Читайте также:
Стало известно, какие продукты вырастут в цене и подешевеют в декабре
Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%
«Рост цен на алкогольную продукцию составил 5-7%. Шампанское и отечественные игристые вина подорожали на 5,58%. Бутылка отечественного игристого вина обойдётся уже в 465 руб., недорогое виноградное вино – в 460 руб. Самое дорогое отечественное игристое – на Чукотке, в Крыму и на Сахалине, самое дешёвое – в Дагестане, Калмыкии и Татарстане. Средняя цена бутылки игристого в Москве – 541 руб.» – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.
Ранее россиянам раскрыли простой и в то же время оригинальный новогодний салат. Как пишет utro.ru, основными составляющими блюда «Глаз дракона» являются копчёная курица, картофель, яйца и лук.
Читайте также:
Стало известно, какие продукты вырастут в цене и подешевеют в декабре
Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%
Мелисса Тимофеева