Экономист Динец назвала преувеличением резкое подорожание какао-бобов

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Прогноз о росте цен на какао-бобы явно преувеличен, поскольку в преддверии Дня святого Валентина произошло повышение стоимости шоколада, прежде всего, на фьючерсных биржах, а не на рынках сырья. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая кафедрой финансов и кредита РУДН Дарья Динец.
Ранее сообщалось, что на Нью-Йоркской бирже значительно подорожали какао-бобы. Их цена достигла рекордных показателей в 5 991 долларов за тонну. Это связано с опасениями о возможном сокращении урожая в Западной Африке из-за засухи.
Динец подчеркнула, что рост цен может быть не таким значительным, каким его прогнозируют в настоящее время. К тому же, необходимо учитывать, что какао-бобы собираются как минимум два раза в год в Кот-д'Ивуаре и Гане, поэтому и прогнозы по дефициту сырья могут быть преувеличены.
Динец также отметила, что, согласно нынешним прогнозам, до конца года стоимость готовой кондитерской продукции вырастет максимум на 15-20%.
Эксперт выразила уверенность в том, что ситуация ещё может измениться, поскольку спадёт ажиотаж вокруг Дня святого Валентина. Биржевая торговля – это, в первую очередь, Лондон и Нью-Йорк, где этот праздник активно отмечается.
В заключение она добавила, что точный прогноз цен можно будет дать в конце весны.
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Динец подчеркнула, что рост цен может быть не таким значительным, каким его прогнозируют в настоящее время. К тому же, необходимо учитывать, что какао-бобы собираются как минимум два раза в год в Кот-д'Ивуаре и Гане, поэтому и прогнозы по дефициту сырья могут быть преувеличены.
«Важно понимать, что шоколад и какао-бобы имеют две категории: премиум, где содержание какао максимальное, и более массовый сегмент, где производители могут компенсировать рост затрат снижением качества. То есть, возникает ситуация, когда происходит сокращение содержания какао в готовом продукте с заменой каких-то других продуктов. Это обеспечивает экономию себестоимости, и производители не увеличивают сильно цены», – сообщила собеседница «Радио 1».
Динец также отметила, что, согласно нынешним прогнозам, до конца года стоимость готовой кондитерской продукции вырастет максимум на 15-20%.
Эксперт выразила уверенность в том, что ситуация ещё может измениться, поскольку спадёт ажиотаж вокруг Дня святого Валентина. Биржевая торговля – это, в первую очередь, Лондон и Нью-Йорк, где этот праздник активно отмечается.
В заключение она добавила, что точный прогноз цен можно будет дать в конце весны.
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Анастасия Чинкова