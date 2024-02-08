Экономист Долгова заявила о падении цен на бананы уже весной

Фото: istockphoto.com/kuppa_rock
Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала снижение цен на бананы уже весной на 5-10%.
«Бананы – популярный у россиян продукт и спрос является одним из основных ценообразующих факторов. Этим часто пользуются посредники и торговые сети. В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины и валютный курс рубля», — разъяснила в беседе с Газета.ру Долгова.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора. Он добавил, что рост цен на продукт возможен.
Читайте также:
В России оценили риски нехватки бананов
Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам
Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России
Мелисса Тимофеева