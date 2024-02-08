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Экономист Долгова заявила о падении цен на бананы уже весной

08 февраля 2024, 17:47
Фото: istockphoto.com/kuppa_rock

Фото: istockphoto.com/kuppa_rock

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала снижение цен на бананы уже весной на 5-10%.

«Бананы – популярный у россиян продукт и спрос является одним из основных ценообразующих факторов. Этим часто пользуются посредники и торговые сети. В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины и валютный курс рубля», — разъяснила в беседе с Газета.ру Долгова.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора. Он добавил, что рост цен на продукт возможен.

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#страны
#спрос
#фрукты
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Озвучена разница цен первичной и вторичной недвижимостей в Петербурге
Эксперт по недвижимости Бондарев: Средняя разница цен кв м — почти 200 тыс руб
07 февраля 2024, 21:14

Фото: istockphoto.com/leoaleks

Согласно данным агентства недвижимости, в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке оказалась больше, чем на вторичном.
В среднем, на первичном рынке недвижимости квадратный метр стоит дороже почти на 200 тыс. рублей, чем на вторичном.

«В декабре средняя цена на первичном рынке центра города была на уровне 445,6 тыс. рублей, а на вторичном – 245,7 тыс. рублей. То есть разница составляет почти 200 тыс. рублей за квадрат жилья», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Алексей Бондарев.

Ранее исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.

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#рынок
#цена
#дома
#санкт-петербург
#недвижимость
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Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде
Автоэксперт Сажин рекомендовал ехать плавно и соблюдать дистанцию
07 февраля 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/COM & O

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при сильных метелях и снегопадах водителям стоит соблюдать скорость и дистанцию, а также ехать плавно.
«Надо включить световые приборы, противотуманные фары, сократить скорость и соблюдать дистанцию. Если на заснеженной трассе впереди машина начинает сбавлять скорость, надо не лететь ей под зад, а соблюдать безопасную дистанцию, чтобы идущий позади транспорт тоже мог среагировать. Если в условиях недостаточной видимости вы начинаете сбавлять скорость, я рекомендую включить аварийную сигнализацию. Чем большим числом световых приборов вы подсветите себя, тем больше шанс, что другие водители успеют вовремя среагировать», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом, эксперт рекомендовал в такую погоду по возможности не совершать поездок на автомобиле.

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#скорость
#транспорт
#водители
#авто
#метель
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Аналитик Разуваев спрогнозировал разрешение украинского конфликта в этом году
07 февраля 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/rep0rter

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что украинский конфликт разрешится в этом году.
Это, по его мнению, позволит западным компаниям, в том числе и сети магазинов IKEA, вернуться в Россию.

«По моему мнению, это даже больше ощущение, что в текущем году украинский вопрос разрешится. С нас не снимут санкции, но разморозят наши резервы, а мы разморозим их инвестиции на Московской Бирже. Плюс не будет запрета на возвращение в Россию. Кто захочет — тот вернётся. Я думаю, в IKEA на это надеются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Ране стало известно, что покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года.

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#рынок
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#бизнес
#россия
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Экономист Строганов предрёк рост цен на шоколад к апрелю
07 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.
Он уточнил, что рост стоимости продукта может произойти в том случае, если производитель кондитерских изделий и их продавец решат заранее подстраховаться и компенсировать потенциальные потери.

«А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже. Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток», — добавил в беседе с Газета.ру Строганов.

Ранее основатель кондитерской фабрики Андрей Латышев заявил, что в этом году в России может возникнуть дефицит шоколада из-за нехватки сырья и проблем с поставками.

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#рост
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Названы альтернативы Эквадору по поставке бананов в Россию
Экономист Жильцова назвала альтернативами Индию и Вьетнам
07 февраля 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/LightStock

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова заявила, что поставщиками бананов вместо Эквадора могут стать Индия или Вьетнам.
Поэтому, считает эксперт, в России не будет дефицита этого фрукта.

«Последние несколько лет лидером на рынке по поставке бананов действительно был Эквадор, но если вспомнить времена 10-20-летней давности, то Вьетнам лидировал на рынке бананов, в том числе и сейчас можно найти на прилавках вьетнамские сушёные бананы», — добавила в беседе с Газета.ру Жильцова.

А вот цены на фрукты могут вырасти из-за решения логистических вопросов.

Ранее правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов.

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#цены
#фрукты
#импорт
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В России оценили риски нехватки бананов
Экономист Завьялов: дефицита бананов не будет из-за мер по Эквадору
06 февраля 2024, 16:31

Фото: istock / LightStock

Несмотря на решение Россельхознадзора ограничить поставки бананов из Эквадора в РФ, предпосылок для дефицита бананов в стране нет. Причиной этому стало принятие политеческого решения, которое Москва признала недружественным. Об этом пишут РИА Новости.
В пяти из двадцати компаний Эквадора обнаружены мухи-горбатки, откладывающие личинки в спелые плоды. Эти паразиты опасны для человека миозом. Эта болезнь может быть крайне опасно для престарелых людей. Помимо этого, насекомые могут быть переносчика ми холеры.

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов заявил, что обычно из Эквадора бананы доставляют примерно за 25 дней, после чего бананы зреют около недели. Чтобы бананы оказались на прилавках, нужно порядке полутора месяцев. Экономист отметил, что в ближайшее время ничего не изменится.

Существует еще несколько крупных производителей — Индия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Бразилия. Вьетнам. Но там в основном ориентируются на внутренних потребителей. Даже если эмбарго будет расширено, перестроить цепочки поставок можно, отметил специалист. Время для этого есть.

«Товара много, поставщиков — тоже», — уточнил Завьялов.
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#болезнь
#насекомые
#бразилия
#новости
#поставки
#рф
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Экономист Холод предрёк рост цен на гвоздики
05 февраля 2024, 20:38

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.
«Цены вырастут, экономический закон един. Если закрывают значимый канал поставок, каким является Эквадор, то будут проблемы с товаром на рынке. Это приведет к логическому увеличению стоимости из-за дефицита. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков и наладить поставки, чтобы уравнять дисбаланс спроса и предложения», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.

Он отметил, что налаживание поставок цветов и переориентация на других поставщиков займёт время, а потому, скорее всего, к 8 марта стоимость на гвоздики будет максимальной.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора. Он добавил, что рост цен на продукт возможен.

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#экспорт
#цены
#рф
#цветы
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Юрист Хаминский заявил об опасности самозанятых мастеров маникюра
05 февраля 2024, 20:18

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.
«Санитарно-эпидемиологические, противопожарные и иные обязательные требования распространяются только на официально зарегистрированные хозяйствующие субъекты – ООО и ИП. Самозанятый является обычным гражданином и формально не обязан исполнять то, что другим положено по закону. Такой мастер может не продезинфицировать инструмент, не помыть руки, не обработать спиртом поверхности. Получить гнойное воспаление в таких условиях проще простого», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминска.

Он подчеркнул, что ещё хуже дела обстоят в сфере косметологии, где самозанятый может использовать препараты, опасные для здоровья клиента.

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#красота
#уход
#безопасность
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Автоэксперт Тимашов заявил об электрохимических методах защиты авто от коррозии
05 февраля 2024, 19:26

Фото: istockphoto.com/djedzura

Директор по сервисному обслуживанию Роман Тимашов рекомендовал проводить антикоррозийную обработку автомобиля перед началом его эксплуатации.
По его словам, это можно делать с помощью антикоррозийного масла, битумных материалов, а также электрохимических методов. О последних эксперт рассказал подробнее.

«Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остаётся неповреждённым», — поделился в беседе с Pravda.Ru Тимашов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что за рулём при длительных поездках водителям не следует сильно напрягать руки для того, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на спину.

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