Экономист Голубчик обвинил доллар в росте цен на бананы

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Кандидат экономических наук Андрей Голубчик заявил, что рост цен на бананы вызван курсом доллара, а также некоторыми логистическими сложностями.
«Подорожал доллар, соответственно, и цена на бананы выросла. Также дорога подорожала. Крупных мейджоров нет. Этот фрукт в Россию поставляют в контейнерах, а это дорого. Подорожавшая логистика и варварский курс доллара — вот вам и результат. А цена бананов в среднем — 15-17 американских центов на плантации», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Голубчик.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял о катастрофическом росте цен на рыбу в России.
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