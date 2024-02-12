Экономист Коваленко предрекла рост числа сделок на рынке новостроек

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Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что в марте на российском рынке новостроек увеличится количество сделок.
По её словам, рост количества таких сделок составит 2-2,5%.
Ранее, согласно данным агентства недвижимости выяснилось, что в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке оказалась больше, чем на вторичном.
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«Большего роста весной ожидать в ближайшее время не стоит, а год к году показатель снизится на 11%. В феврале-марте 2023 была же ключевая ставка низкая и огромный спрос на первичные программы. Рассматривая перспективу после марта, можно предположить, что многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то стоит ожидать роста спроса на квартиры в новостройках, но это будет понятно только после окончания марта 2024 года», — пояснила в беседе с Газета.ру Коваленко.
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Мелисса Тимофеева