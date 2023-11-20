Экономист Кричевский назвал единственный продукт, который не подорожает в 2024 году

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В 2024 году цены на продукты в российских магазинах продолжат расти. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Это обусловлено нехваткой мощностей для хранения урожая, перерасчётом коммунальных услуг и высокими ставками по кредитам.
«Например, картофель подорожает уже весной. У нас закончатся запасы, придётся завозить новые, из-за этого картошка будет импортная. Это происходит из года в год со всем урожаем, потому что средств хранения у нас недостаточно. Это типичная русская черта: мы сначала собираем рекордный урожай, а потом до трети этого урожая теряем», — заметил экономист.Кричевский подчеркнул, что уже во втором полугодии на ценах отразится перерасчёт коммунальных услуг. Напомним, ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ: вМоскве— 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге —9,8%, в среднем по России —9,8%.
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Меньше всего в 2024 году подорожает «социальный хлеб», то есть тот, что продаётся без торговой наценки, отметил экономист.
«Подорожает всё, потому что выросли ставки по кредитам, выросли расходы у производителей, и они говорят об этом открыто, выросли затраты на семена. Всё это перекладывается в цены. За исключением социального хлеба, – это самые ходовые батоны и буханки. Потому что на эти продукты цены жестко не контролируются. Но это не хлеб, это размороженные полуфабрикаты», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова