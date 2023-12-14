Экономист Прикладова назвала вероятную цену яиц из Турции в РФ

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова допустила, что стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей.
«Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — добавила в беседе с Газета.ру Прикладова.
При этом, по её словам, основным поставщиком яиц в Россию является Белоруссия.
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