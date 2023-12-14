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Экономист Прикладова назвала вероятную цену яиц из Турции в РФ

Экономист Прикладова: Яйца из Турции будут стоить по 90 рублей
14 декабря 2023, 17:20
Фото: istockphoto.com/Hleb Usovich

Фото: istockphoto.com/Hleb Usovich

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова допустила, что стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей.
«Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — добавила в беседе с Газета.ру Прикладова.

При этом, по её словам, основным поставщиком яиц в Россию является Белоруссия.


Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявлял, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.

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Врач Калачян допустил рост цены на услуги стоматологов в 2024 году
14 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/alfexe

Врач-стоматолог Тигран Калачян заявил, что в наступающем году услуги стоматологических клиник могут вырасти в 1,5 раза.
«Есть вероятность, что стоимость стоматологических услуг вырастет в будущем году в 1,5 раза, но более точные данные мы узнаем уже через месяц», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Калачян.

Он добавил, что в этом году уже показали рост стоимости сложные и простые стоматологические услуги, также выросло в цене и само соответствующее медицинское оборудование.

По словам специалиста, препараты приобретаются у отечественных производителей, выигравших тендеры.

Ранее врач-стоматолог группы компаний Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи.

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Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ
14 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Greggory DiSalvo

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой открыть по всей стране специализированные пункты государственного образца по приёму праздничных елей с целью их дальнейшей переработки.
Кроме этого, он заявил о необходимости ввести утилизационный сбор.

Специалист пояснил, что новогодние деревья, которые после праздников зачастую россиянам повторно не используются, являются отличным сырьём для переработки.

«Прошу рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

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Экономист Кричевский: минимальная корзина продуктов в РФ хуже, чем в блокадном Ленинграде
Экономист Кричевский объяснил, почему россиянам не хватает денег на продукты
14 декабря 2023, 12:36

Фото: IStock/Bet_Noire

В ноябре 2023 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По данным Руспродсоюза, набор питания обойдётся одному россиянину минимум в 5803,4 рубля.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский подчеркнул, что минимальную корзину продуктов рассчитывают буквально по граммам и миллилитрам, из-за чего статистические цифры сильно отличаются от реальных. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Прожиточный минимум был введён в 1992 году и рассматривался как временная мера до стабилизации ситуации в экономике, и эта стабилизация уже 30 лет никак не наступит. Туда входили самые необходимые продукты питания и непродовольственные товары, срок использования которых был просто запредельный. Например, одно пальто планировалось носить семь лет, а две пары носков — три года. А что касается продуктов питания, там был определён самый минимум на уровне ниже блокадного Ленинграда, мол, там же люди как-то выживали, вот и вы выживете», — отметил экономист.
При этом, Минэкономразвития подсчитало, что годовая инфляция в России в конце ноября превысила 7,5%. Эта цифра выше данных Руспродсоюза, отметил эксперт. По его мнению, это нужно, чтобы уменьшить бюджетные расходы на социальные выплаты и показать, что цены на продукты в России растут не так быстро, как общий уровень инфляции.

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Россиян предупредили о подорожании популярной сладости
РБК: Производители шоколада предупредили о повышении цен из-за подорожания какао
14 декабря 2023, 10:19

Фото: istock / xamtiw

Производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», – указано в сообщении.
Причиной роста цен на популярное лакомство также стало изменение курса рубля, повышении цен логистики и упаковки.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что сырье для изготовления шоколада в РФ везут из Африки и Южной Америки. При этом курс доллара растет, а логистика с начала года выросла в стоимости примерно на 35%. Сырье также подорожало на 30-50%, а упаковка для транспортировки – на 50%. Бобы како выросли в цене, в том числе, за счет плохого урожая в течении последних трех лет. 

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Автоэксперт Гоман заявил об опасности снега для машины
Автоэксперт Гоман заявил о риске сломать коробку передач во время снегопада
13 декабря 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/Ivan Reshetnikov

Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что автомобилисты рискуют во время снегопада сломать коробку передач или сжечь сцепление.
«Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. В результате, в последнем случае, машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.

Из-за плохой очистки дворов и дорог, такая ситуация может случится и с городскими жителями, добавил специалист.

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Россиянам пообещали стабилизировать цены на яйца
Минсельхоз России спрогнозировал стабилизацию цен на яйца в ближайший месяц
13 декабря 2023, 13:08

Фото: istock / Михаил Руденко

Поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в ближайшее время может стабилизировать внутрироссийские цены на этот продукт. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РФ, пишет ТАСС.

«Также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции», — заявили в Минсельхозе. 
Отмечается, что была принята оперативная мера в виде обнуления импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода. 

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что поставлять яйца в Россию может начать Казахстан, но сначала для этого нужно создать комфортные условия.

Ранее эксперт Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research рассказал почему выросли цены на огурцы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#поставки
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#еда
#продукты
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Россиянам предсказали снижение цен на яйца в январе 2024
Экономист Зубец: цены на яйца могут упасть на 15% в январе 2024
13 декабря 2023, 12:30

Фото: IStock/Chalabala

Правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Считается, что это позволит увеличить поставки яиц из дружественных стран и сбалансировать внутренний рынок.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что поставлять яйца в Россию может начать Казахстан, но сначала для этого нужно создать комфортные условия. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Рост цен вызвал ажиотаж, и чтобы его сбить, нужно обеспечить поставки. Это сделать в один миг невозможно. Чтобы в январе нам что-то сюда завезли, на фабрике в Казахстане, например, должны знать, что у них через месяц появятся какие-то возможности. Для этого и придумали обнулить пошлину. Поэтому где-то в январе мы увидим завоз, который должен сбить цены процентов на 10-15. Я бы не ждал большего», — отметил Зубец.
Экономист назвал обнуление пошлины «публичным наказанием» производителей, которые не смогли сдержать цены на яйца.
«Это связано с удорожанием кормов, оборудования, которое нужно покупать за границей, медикаментов, добавок ветеринарных, а также бензина, который еще недавно был дорогой. Также свою роль здесь сыграл рост зарплат. Все это не дает им удерживать рост цен на курятину и на яйца в каком-то разумном пределе. Отсюда и рост цен», — добавил эксперт.
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#казахстан
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Исследование: Москвичи стали чаще покупать икру
12 декабря 2023, 13:14

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

Аналитики «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, что жители Московского региона стали чаще покупать икру.
Так, число покупок чёрной икры выросло на 14%, а красной – на 24%.

«Чёрная икра больше всего уходит на экспорт и менее распространена на отечественном рынке. Красная, напротив, больше популярна в нашей стране и доступна широкому кругу покупателей. В этом году на фоне рекордной путины по лососевым и снижения оптовых цен стоимость красной икры в ноябре была на 3-4% ниже аналогичного уровня прошлого года, но ближе к Новому году спрос на неё растёт все больше, поднимается и размер трат», — приводит «Москва 24» сообщение аналитиков.

Ранее россиянам рекомендовали оригинальное блюдо для новогоднего стола – печёночные рулетики. Как пишет utro.ru, плюсом угощения является то, что оно может хранится в холодильнике до трёх дней, не теряя вкуса и качества.

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«Известия»: Эксперт Чумаков объяснил причину роста цен на огурцы в России
12 декабря 2023, 06:36

Фото: iStock/Vladimir_Dyavkhov

Цены на огурцы за месяц выросли на 35,1%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». О том, с чем это связано, рассказал изданию эксперт Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research.
По его словам, рост цен на овощи закрытого грунта сейчас предопределяется сезонным фактором, связанным с окончанием продаж овощей открытого грунта и сезонных парников, и заменой их овощами, которые завозятся в Россию по импорту, а также производятся в РФ в круглогодичных тепличных комплексах.

Себестоимость производства овощей закрытого грунта значительно выше, что также оказывает влияние на формирование цены, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что сразу в десяти российских регионах стоимость огурцов выросла от 50 до 136%, в 43 — от 30 до 50%, лишь в 31 субъекте они подорожали от 0,5 до 30%. 

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