Оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50%

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Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла в среднем на 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Евростата.
Причиной подорожания стал неурожай оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливого лета в прошлом году.
Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года, в ноябре рост дошёл до 51%. Наибольший годовой рост цен произошел в Португалии — на 69%. На 67% масло из оливок подорожало в Греции и на 63% в Испании, на 52% — в Эстонии. Меньше всего этот показатель вырос в Нидерландах (18%), Ирландии (16%) и Румынии (13%).
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее отметила, что к резкому повышению цен на европейские продукты могут также привести протесты фермеров в странах Европы.
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Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года, в ноябре рост дошёл до 51%. Наибольший годовой рост цен произошел в Португалии — на 69%. На 67% масло из оливок подорожало в Греции и на 63% в Испании, на 52% — в Эстонии. Меньше всего этот показатель вырос в Нидерландах (18%), Ирландии (16%) и Румынии (13%).
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Ювелина Бернст