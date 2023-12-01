ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Об этом пишет РБК.
Один из собеседников издания выразил мнение, что ограничение не сможет остановить рост цен на яйца, так как причина подорожания находится на стороне производителя. Другой участник рынка считает, что повышение поставщиками закупочных цен связано с повышенным спросом. Он предположил, что в преддверии новогодних праздников спрос может вырасти ещё сильнее.
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