ФАС проверит цены на рыбную продукцию в России

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Федеральная антимонопольная служба РФ объявила о начале анализа цен рыбную продукцию в России. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. Ведомство заявило о проверке всей товарной цепочки — от рыболовецких предприятий до продавцов.
«ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию. Служба исследует всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», — указано в заявлении.Служба уже направила запросы рыболовецким организациям, чтобы они предоставили всю информацию об объемах вылова, переработке, упаковке, транспортировке, данных о формировании себестоимости, а также об условиях и сроках хранения.
В ведомстве подчеркнули, что анализ цен коснется самых популярных видов рыбы, среди которых сельдь, треска, горбуша, минтай, пикша.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о резком росте стоимости рыбы. Она отметила, что стоимость белой рыбы, такой как филе трески, может достигать 2 тысяч рублей за килограмм.
«Это говорит о растущей нагрузке на предприятия отрасли. Необходимо совместно с ФАС анализировать ситуацию с ценами. Если наши решения увеличивают нагрузку на бизнес, мы должны осознавать, что чудес не бывает. Никто не будет работать в убыток», — подчеркивала Матвиенко.Читайте также:
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