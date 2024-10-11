ФАС проверит цены на рыбную продукцию в России





По данным Минсельхоза МО, в Подмосковье производится более 45% сухих бульонов и супов от общего объема в Центральном федеральном округе и свыше 35% от общероссийского объема по итогам прошлого года. Всего в регионе за год было изготовлено 15,2 тысяч тонн продукции.