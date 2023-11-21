Глава Мясной ассоциации Юшин: «Не собираются россияне есть насекомых»

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Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин усомнился в переходе россиян с мяса на насекомых в плане пищи.
«Не собираются россияне есть насекомых, у нас вполне достаточно мяса, и люди у нас едят мясо. Такова наша многовековая культура. Почему люди едят насекомых в тех или иных странах до сих пор? Причин несколько. Одна из них — страны очень бедные, а насекомых можно ловить, так сказать, в каждом углу своей хижины. Так сложилась культура, но в этом ничего необычного нет», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Юшин.Он высказал мнение о том, что любые инновации в области пищепрома должны приветствоваться, но ни в коем случае не должны навязываться, а у человека всегда должно оставаться право выбора в области, касающейся продуктов питания.
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