Подмосковный производитель ООО «Европродукт» разработал четыре рецепта сухих бульонов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Считается, что идеальный бульон для приготовления супов и вторых блюд должен быть прозрачным и наваристым.
Для этого в большом количестве воды при температуре 80–90°С нужно долго варить основные ингредиенты для вашего блюда: мясо, овощи и различные специи. Но для того, чтобы процесс готовки ускорился, можно использовать сухие смеси.
Подмосковный производитель сухих смесей и соусов ООО «Европродукт», который находится в городском округе Лыткарино, разработал 4 вкуса сухих бульонов: говяжий, куриный, грибной и овощной, отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Приготовить такие супы очень легко, нужно лишь добавить смесь в кипящую воду. Продукция выпускается под маркой «Tamaki» и её уже можно найти в торговых сетях региона.
Читайте также:
В Подмосковье открыли более 230 точек продажи бахчевых культур
В Роскачестве научили выбирать правильное мороженое
В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold
Подмосковный производитель сухих смесей и соусов ООО «Европродукт», который находится в городском округе Лыткарино, разработал 4 вкуса сухих бульонов: говяжий, куриный, грибной и овощной, отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Приготовить такие супы очень легко, нужно лишь добавить смесь в кипящую воду. Продукция выпускается под маркой «Tamaki» и её уже можно найти в торговых сетях региона.
По данным Минсельхоза МО, в Подмосковье производится более 45% сухих бульонов и супов от общего объема в Центральном федеральном округе и свыше 35% от общероссийского объема по итогам прошлого года. Всего в регионе за год было изготовлено 15,2 тысяч тонн продукции.
Читайте также:
В Подмосковье открыли более 230 точек продажи бахчевых культур
В Роскачестве научили выбирать правильное мороженое
В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold
Дайана Хусинова