Испытатель Растегаев раскрыл секрет сохранения прочности зимних шин

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Шинный эксперт, испытатель Олег Растегаев посоветовал для продления срока службы зимних шин избегать резких маневров и ускорений.
«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Растегаев.Он отметил, что при аккуратной езде зимние шины в хорошем состоянии можно сохранять на протяжении 5-7 лет.
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