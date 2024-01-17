«Известия»: При начислении детских пособий предлагают учитывать расходы семей на ипотеку

Фото: iStock/gopixa
В Госдуме предлагают при начислении детского пособия учитывать расходы семьи на выплату ипотеки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
«Необходимо рассмотреть вопрос об изменении порядка начисления единого пособия для многодетных семей. Это нужно для того, чтобы расходы на ипотеку не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание своих детей», — объяснил политик.Многие семьи сейчас действительно имеют ипотечные займы, которые является основной нагрузкой на семейный бюджет. Помимо этого, при назначении пособия не учитываются случаи, когда семья оказалась в трудной жизненной ситуации, если один или оба родителя лишились места работы не по своей вине.
Читайте также:
Путин: Необходимо оперативно установить статус многодетной семьи, указав льготы
В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля
Артем Путинцев