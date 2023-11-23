Киберэксперт Хантемиров предупредили о DDoS-атаках в «чёрную пятницу»

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Генеральный директор специализирующейся на отражении DDoS-атак компании Рамиль Хантемиров заявил об ожидаемом росте числа хакерских взломов российских онлайн-магазинов и маркетплейсов во время «чёрной пятницы».
По его словам, количество DDoS-атак в этот период вырастет минимум на 30-40%. Специалист отметил, что целью кибермошенников является получение выгоды, а мишенью – ритейлеры и мелкие онлайн-магазины.
Кроме того, он отметил, что сами ретейлы могут заказывать хакерские атаки на своих конкурентов для привлечения большего числа клиентов.
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«Хакеры запускают атаки на ретейлеров с целью вымогательства денег за прекращение DDoS. Обычно они нападают на небольшие интернет-магазины, поскольку у них нет нормальной защиты и они не могут отражать атаки», – пояснил в беседе с Газета.ру Хантемиров.
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Мелисса Тимофеева