Крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%

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Вина, произведенные в Краснодарском крае и Крыму, в 2024 году могут подорожать на 10% и 30% соответственно. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на кубанскую ассоциацию виноделов и крымских производителей.
Основными причинами участники рынка называют значительную долю импортной продукции в закупках аграриев саженцев, техники, удобрений и др. Они допускают, что зарубежные партнеры в ответ на повышение пошлины повысят стоимость своей продукции. Помимо этого, некоторые продавцы в новых условиях решат заработать — на фоне удорожания импортных вин повышение цен на отечественную продукцию будет не так заметно.
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