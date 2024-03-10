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Крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%

10 марта 2024, 02:00
Фото: iStock/ Carlo Prearo

Фото: iStock/ Carlo Prearo

Вина, произведенные в Краснодарском крае и Крыму, в 2024 году могут подорожать на 10% и 30% соответственно. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на кубанскую ассоциацию виноделов и крымских производителей.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила повысить ввозные пошлины с 20% до 200% для продукции из 49 стран, в целях «защиты российского рынка». Некоторые эксперты полагают, что в случае принятия данных мер могут подорожать и отечественные вина. В первую очередь это коснется алкоголя стоимостью 500–600 руб. за бутылку.

Основными причинами участники рынка называют значительную долю импортной продукции в закупках аграриев саженцев, техники, удобрений и др. Они допускают, что зарубежные партнеры в ответ на повышение пошлины повысят стоимость своей продукции. Помимо этого, некоторые продавцы в новых условиях решат заработать — на фоне удорожания импортных вин повышение цен на отечественную продукцию будет не так заметно.

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За первые два месяца 2024 года производство алкоголя в России выросло на 12,7%
09 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/ pada smith

В январе-феврале 2024 года российские предприятия произвели 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
По данным ведомства, спиртных напитков крепостью более 9°С с начала текущего года было произведено 15,37 млн дал, что на 7% выше, чем в январе-феврале 2023 года. В это количество напитков входит 10,362 млн дал водки. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года объем производства стал выше на 5,5%.

Винодельческие предприятия за это время произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск на рынок игристых вин подрос на 25,6%, до 2,08 млн дал, ликерных вин — на 40%, до 242,63 тыс. дал.

Тем временем сократилось производство коньяка — на 5,4% (до 1,157 млн дал), а также — слабоалкогольных напитков — на 5,7% (до 2,76 млн дал).

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Россияне перестают покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км
Россияне в два раза меньше стали покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км
08 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

В феврале автомобили с пробегом свыше 250 тыс. км покупали в два раза меньше, чем в январе, рассказали «Российской газете» эксперты автомобильной системы Pango Cars.
Если в январе на долю данной категории приходилось 14% от всех продаж, то в прошлом месяце этото показатель сократился в 2 раза — до 7%. Ассортимент же не изменился: в топ-5 входят Lada, Toyota, Hyundai, Ford и Nissan.

25% российских водителей в феврале по-прежнему предпочитали покупать автомобиль с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км, 23% приобретали машину с пробегом от 150 тыс. до 200 тыс. км. Транспортное средство с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км и от 200 тыс. до 250 тыс. км — по 17% и 15% соответственно, с пробегом до 50 тыс. км — 6%.

В целом в последний зимний месяц наиболее популярными брендами автомобилей с пробегом, как и в январе, остались Kia, Hyundai и Lada. Сохранилась также январская тенденция на внедорожники (40%). Далее предпочтение отдавалось седанам — 30% и только потом пятидверным хэтчбэкам (17%).

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#пробег
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В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет картой
08 марта 2024, 01:39

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

У покупателей московских магазинов возникли проблемы с покупкой алкоголя и сигарет, пишет РБК. Кассиры связывают это со сбоев в работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.
Корреспондент газеты убедился в этом, когда не смог приобрести алкоголь — вино или крепкие напитки — в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Другой корреспондент издания смог купить вино в «Винлабе», но покупателям в этом магазине на его глазах не смогли продать крепкий алкоголь, в «Бристоле» же корреспондент не смог приобрести и вино.

Телеграм-канал Mash сообщает о массовом сбое платежных терминалов в Москве. Продавцы полагают, что могла произойти хакерская атака или проблемы на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

На сайте ЕГАИС значится, что система функционирует в штатном режиме.

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Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
07 марта 2024, 20:30

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
«Чем дольше ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне и чем дольше ипотека будет недоступна, тем сильнее будет снижаться спрос. И за этим последует снижение цен. Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения стоимости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.

Ранее Константин Апрелев также заявлял, что в этом гожу стоимость жилья будет снижаться.

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Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
07 марта 2024, 20:13

Фото: istockphoto.com/BigshotD3

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что высокая цена на цветы 8 Марта является нормальным явлением, в противном случае продукции просто не будет на прилавках из-за невыгоды продажи.
«Если мы хотим, чтобы была возможность купить цветы, то они должны быть дорогими, иначе их просто не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Он высказал мнение, что сегодня власти не пытаются ограничить рост цен в канун таких праздников, как 8 Марта.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева заявили, что традиционными цветами для 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

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Оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50%
03 марта 2024, 23:45

Фото: iStock/ dulezidar

Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла в среднем на 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Евростата.
Причиной подорожания стал неурожай оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливого лета в прошлом году.

Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года, в ноябре рост дошёл до 51%. Наибольший годовой рост цен произошел в Португалии — на 69%. На 67% масло из оливок подорожало в Греции и на 63% в Испании, на 52% — в Эстонии. Меньше всего этот показатель вырос в Нидерландах (18%), Ирландии (16%) и Румынии (13%).

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее отметила, что к резкому повышению цен на европейские продукты могут также привести протесты фермеров в странах Европы.

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#протесты
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Названы марки машин с АКПП до миллиона рублей
Автоэксперт Титов назвал машины с АКПП до миллиона рублей
03 марта 2024, 03:16

Фото: iStock/ andri wahyudi

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов назвал агентству «Прайм» марки автомобилей с коробкой-автомат стоимостью до 1 млн руб.
По его словам, «вторички» с АКПП на рынке довольно много. Например, Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW.

Среди плюсов данных автомобилей эксперт назвал компактность, недорогое и комфортное обслуживание, а также то, что они проверены временем. Минус — большой пробег.

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#машины
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Производители шоколада начали отказываться от какао
Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен
03 марта 2024, 01:00

Фото: iStock/ NATALIA MARNA

На Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него из-за роста цен на какао-бобы, пишет Bloomberg.
Агентство приводит в пример недавнюю новинку в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который теперь покрыт шоколадом не полностью, а частично. А Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха и весом на две трети ниже, чем у остальных производителей.

Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло, отмечается в публикации.

Рекордный рост цен на какао-бобы связан с падением урожая из-за засухи и других проблем. Так, если в течение более 40 лет они стоили меньше $3,5 тыс. за тонну, то теперь они дороже $6 тыс.

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Супермаркеты и рестораны Сириуса приостановили продажу алкоголя
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
02 марта 2024, 23:25

Фото: iStock/ ValentynVolkov

На федеральной территории Сириус прекратили продажу алкогольных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи по 7 марта, сообщает РИА Новости.
В магазинах полки с алкоголем перекрыты красной лентой, и отмечены соответствующим объявлением. Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков.

Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу главы государства Владимира Путина.

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