Кузбассовцев напугала колбаса с личинками, но производитель всё объяснил

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Жители Кузбасса опубликовали в соцсетях фотографии варёной колбасы одного из местных производителей, на которой видно множество личинок. Внешний вид продукта также не вызывал аппетита.
Редакция издания «Сiбдепо» связалась с производителем этих колбасных изделий. Как пояснила руководителя службы качества компании Ольга Кочетова, личинки могли появиться на продукте только после вскрытия упаковки и при несоблюдении условий хранения.
Представитель компании добавила, что колбаса на видео явно просрочена, так как нарушены форма и структура продукта.
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«Личинки появляются в колбасе, когда на неё садится муха и откладывает яйца. В готовой и не вскрытой варёной колбасе наличие личинок невозможно, поскольку продукт варится в оболочке. Живых организмов там быть не может из-за термической обработки», – заявила Кочетова «Сiбдепо».
Представитель компании добавила, что колбаса на видео явно просрочена, так как нарушены форма и структура продукта.
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Лора Луганская