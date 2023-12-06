Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло
Дистрибутор западных спортивных брендов Lestate намерен продавать продукцию Adidas и Reebok в своей сети ASP, которая запускается в России.
Об этом «Ъ» сообщил руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. С его слов, первый магазин откроют уже на нынешней неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.
Число магазинов под вывеской ASP пока не определено. Комиссаров объяснил, что расширение розничной сети будет проходить пошагово. Lestate уже реализует одежду и обувь от Nike, ещё одного иностранного ритейлера, который прекратил бизнес в России после начала СВО.
Ранее сообщалось, что hоссийские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro. Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».
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Число магазинов под вывеской ASP пока не определено. Комиссаров объяснил, что расширение розничной сети будет проходить пошагово. Lestate уже реализует одежду и обувь от Nike, ещё одного иностранного ритейлера, который прекратил бизнес в России после начала СВО.
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Мария Фирсова