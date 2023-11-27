Лисовец: Пальто из шерсти и одежда из кожи – тренды этой зимы

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Стилист Владислав Лисовец заявил, что предстоящей зимой трендами станут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи.
«В моде больше элегантности, соответственно, пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом. Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утеплённые кожаные плащи, кожаные куртки, дублёнки, стиль на стыке 1980–1990-х», — пояснил в беседе с NEWS.ru Лисовец.
Ранее Дизайнер Наз Маер назвал модели обуви, которые в этом сезоне испортят любой образ. К ним он отнёс угги и объёмные кроссовки, а также сапоги-чулки и кроссовки на танкетке. Так, по его словам, тренд на угги постепенно угасает, то же касается и объёмных кроссовок.
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