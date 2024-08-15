Массовое отравление в кафе Казани: сальмонелла, мухи и полная антисанитария

Фото: Минздрав МО
В Казани зарегистрировали шесть случаев кишечной инфекции у посетителей кафе «Азу». В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан начало эпидемиологическое расследование. Кишечную палочку нашли в 11 пробах продуктов и 7 смывах с посуды. В одном готовом блюде, азу, нашли сальмонеллу. Также сальмонеллы выявили у четырех сотрудников кафе и заболевших.
Во время проверки нашли серьезные нарушения санитарных норм. Сырье и готовые блюда обрабатывали на одних и тех же столах. Нарушались условия хранения продуктов. Помещения кафе царила антисанитария: остатки еды на полу и оборудовании, мухи и отсутствие медосмотра у сотрудников.
Сотрудников кафе отстранили от работы, кафе «Азу» опечатали. Вахитовский районный суд Казани остановил работу кафе на срок 30 суток.
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«В ходе расследования обнаружили 121 кг пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов. Эти продукты сняли с реализации», – сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
Сотрудников кафе отстранили от работы, кафе «Азу» опечатали. Вахитовский районный суд Казани остановил работу кафе на срок 30 суток.
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Лия Мурадьян