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Массовое отравление в кафе Казани: сальмонелла, мухи и полная антисанитария

Фирменным азу с сальмонеллой массово отравили гостей кафе в Казани
15 августа 2024, 13:22
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В Казани зарегистрировали шесть случаев кишечной инфекции у посетителей кафе «Азу». В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан начало эпидемиологическое расследование. Кишечную палочку нашли в 11 пробах продуктов и 7 смывах с посуды. В одном готовом блюде, азу, нашли сальмонеллу. Также сальмонеллы выявили у четырех сотрудников кафе и заболевших.
Во время проверки нашли серьезные нарушения санитарных норм. Сырье и готовые блюда обрабатывали на одних и тех же столах. Нарушались условия хранения продуктов. Помещения кафе царила антисанитария: остатки еды на полу и оборудовании, мухи и отсутствие медосмотра у сотрудников.
«В ходе расследования обнаружили 121 кг пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов. Эти продукты сняли с реализации», – сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.



Сотрудников кафе отстранили от работы, кафе «Азу» опечатали. Вахитовский районный суд Казани остановил работу кафе на срок 30 суток.

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В Подмосковье открыли более 230 точек продажи бахчевых культур
08 августа 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В этом году в Московской области открыли 236 торговых мест по продаже арбузов и дынь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В Подмосковье стартовал сезон продажи бахчевых, который продлится до 1 ноября. Жители региона могут купить арбузы и дыни на отдельно стоящих разрешённых нестационарных торговых объектах – развалах.
«Такие места обязательно должны быть внесены в Схему размещения муниципалитета и иметь договор. У них должен быть QR-код, который содержит основание и период размещения, адресный ориентир, GPS-координаты, площадь объекта и его специализацию, ИНН и наименование хозяйствующего субъекта», – сказали в министерстве.
Там добавили, что средняя цена за 1 кг арбуза составляет от 40 до 65 рублей, за дыню – от 90 до 125 рублей. В Московской области продают бахчевые культуры из разных регионов России, а также из Турции и Ирана.
«При выборе качественного продукта в Минсельхозе советуют обращать внимание на отсутствие трещин и тёмных пятен, оценивать звук при постукивании – он должен быть гулким. Полосатый рисунок на арбузе должен быть чётко выражен. Кроме того, лучше выбирать плоды с сухой плодоножкой. Это один признак того, что арбуз спелый», – отметили в пресс-службе.
В министерстве предупредили, что покупать бахчевые можно только в разрешённых торговых точках.

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Юрист Гукова рассказала, когда клиент может не платить за услугу в салоне красоты
28 июня 2024, 18:36

Фото: iStock / Biserka Stojanovic

Услугу в салоне красоты можно не оплачивать, если работа выполнена с явными дефектами. Об этом сообщила основатель компании «Консул», юрист Ирина Гукова.
«У клиента должна быть обоснованная претензия. Можно не оплачивать услуги, если работа была сделана с явными дефектами. Например, если речь идёт о маникюре, это могут быть трещины на ногтях, сколы, вздувшийся лак. Помимо некачественной работы, причиной для отказа от оплаты может стать причинение вреда здоровью: воспалительный процесс, повреждения кожи, открытые раны и так далее», – сказала юрист «Известиям».
Другими причинами могут быть нарушение сроков выполнения работы и нарушение мастером гигиенических норм.
«Если выяснилось, что мастер или салон не имеют лицензий и разрешений на предоставление услуг, это тоже может оказаться причиной для отказа от оплаты. Если услуга не соответствует рекламируемым условиям или клиента ввели в заблуждение относительно её характеристик, он может не платить», – добавила Гукова.
Она также подчеркнула, что иногда салоны или мастера заранее договариваются с клиентами о бесплатных услугах, например, в рамках акции. Тогда эти условия не могут быть нарушены, и мастер не имеет права требовать оплаты.

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#красота
#салон красоты
#оплата
#клиент
#мастер
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В Роскачестве научили выбирать правильное мороженое
28 июня 2024, 14:15

Фото: Istockphoto / sameer chogale

При выборе мороженого в первую очередь следует изучить его состав. Такую рекомендацию дали в пресс-службе Роскачества.
«Основу рецептуры составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Они должны быть указаны в составе. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире запрещено. В мороженом с заменителем молочного жира замена допустима, но не должна превышать 50% от всей массы жира мороженого», – отметили эксперты в беседе с RT.
Если же весь жир в продукте растительный, то продукт носит название «десерт замороженный».

Кроме того, в Роскачестве напомнили, что жирность влияет на наименование продукта.
«Молочное мороженое мороженом – не более 7,5%, сливочное – от 8 до 11,5%, пломбир мороженом – от 12 до 20%», – подчеркнули в пресс-службе.
Также специалисты посоветовали обратить внимание на упаковку и форму.
«Если мороженое деформировано, это может указывать на нарушение режима хранения или приближающееся окончание срока годности. Цвет мороженого в идеале должен быть равномерным. Оттенки могут различаться, так как зависят от жирности: чем она выше, тем желтее цвет», – добавили специалисты.
Если потребитель заметил, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

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#продукты
#качество жизни
#питание
#мороженое
#роскачество
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Автоэксперт Аксёнов назвал преимущества повышенного коэффициента выплат по европротоколу
27 июня 2024, 20:12

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Введение повышенного коэффициента по компенсации ОСАГО, которое предлагают в Госдуме, – это правильная мера, а верхнюю границу выплат можно увеличить. Такое мнение высказал автоэксперт Алексей Аксёнов.
«В большинстве развитых стран при аварии не вызывают полицию, если нет пострадавших. Всё заканчивается обменом страховочными. Мне кажется, если люди с чем-то не согласны при ДТП без пострадавших, и никто не признал вину, всё равно небольшой процент водителей будет оформлять европротокол, даже если сумма компенсации – 200 тыс.», – сказал Аксёнов в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом он выступил за ещё большее повышение предложенной суммы – с 200 тыс. рублей до 400 тыс.

В то же время эксперт признал, что проект является прекрасным условием для мошенничества. Мошенники попытаются добиваться компенсации, теперь уже повышенной, даже за незначительные повреждения.

Ранее в нижней палате предложили поднять верхнюю границу страхового возмещения по ОСАГО по европротоколу со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Такие средства будут причитаться потерпевшему при оформлении аварии без участия сотрудников ГИБДД и при разногласиях между участниками.

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#дтп
#авария
#осаго
#автомобили
#водители
#страхование
#госдума
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Кузбассовцев напугала колбаса с личинками, но производитель всё объяснил
26 июня 2024, 14:40

Фото: Istockphoto / Nikolaeva Elena

Жители Кузбасса опубликовали в соцсетях фотографии варёной колбасы одного из местных производителей, на которой видно множество личинок. Внешний вид продукта также не вызывал аппетита.
Редакция издания «Сiбдепо» связалась с производителем этих колбасных изделий. Как пояснила руководителя службы качества компании Ольга Кочетова, личинки могли появиться на продукте только после вскрытия упаковки и при несоблюдении условий хранения.
«Личинки появляются в колбасе, когда на неё садится муха и откладывает яйца. В готовой и не вскрытой варёной колбасе наличие личинок невозможно, поскольку продукт варится в оболочке. Живых организмов там быть не может из-за термической обработки», – заявила Кочетова «Сiбдепо».
Представитель компании добавила, что колбаса на видео явно просрочена, так как нарушены форма и структура продукта.

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#продукты
#питание
#качество жизни
#колбаса
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В российских регионах почти на треть вырос спрос на загородные дома
26 июня 2024, 14:07

Фото: Istockphoto / Bilanol

Спрос на загородные дома и земельные участки под строительство увеличился в регионах страны за январь - май этого года примерно на 30%. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Мармакс».
«Порядка 70% россиян хотят иметь загородную недвижимость. При этом 50% клиентов приобретают её для постоянного проживания», – приводит результаты исследования «Газета.Ru».
Такую тенденцию аналитики связали с сезонным фактором и с переориентированием спроса с новостроек на загородное жильё. Аналитики не исключили дальнейшего роста спроса на загородные дома, но лишь при условии действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж.

Как указывает издание, исследование проводились в июне 2024 года.

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#недвижимость
#участок
#загородная недвижимость
#россия
#жильё
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Телеведущая Сябитова поддержала идею увеличить госпошлину за развод
26 июня 2024, 13:22

Фото: Istockphoto / Rawf8

Увеличение размера выплаты за развод заставит задуматься о сохранении семьи людей, которые считают значительной сумму в 5 тыс. рублей. Такое мнение высказала российская телеведущая и сваха Роза Сябитова, комментируя предложение Минфина увеличить госпошлину за расторжение брака. Те же, кого подобная сумма не остановит, принесут пользу государству, добавила она.
«Для молодых людей, которые в браке ищут независимости и деньги, 5 тыс. рублей – вообще ничто. Пусть заплатят, государству лучше будет, как минимум не будет глупой семьи. А те семьи, для которых 5 тыс. рублей – серьёзные деньги, остановятся и подумают, стоит это делать или нет», – сказала Сябитова «Газете.Ru».
При этом она признала, что только время покажет, насколько этот способ действенный. Для этого нужно собрать статистику.
«Бездействие – большее зло для института семьи, чем некие действия, пусть даже ошибочные. Если это не сработает, у специалиста по статистике будет информация для анализа, чтобы понять, куда двигаться дальше. Поэтому пусть делают, вреда особого не будет, больше пользы», – отметила собеседница издания.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить размер некоторых госпошлин. Так, пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз. За государственную регистрацию перемены имени пошлина вырастет втрое – с 1600 до 5000 рублей. Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

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#брак
#развод
#минфин
#деньги
#семья
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Экономист Оленченко объяснил взлёт активности россиян в оформлении микрокредитов
26 июня 2024, 11:51

Фото: Istockphoto / Natalia Rusanova

Резкое повышение количества выдачи микрозаймов в стране может быть связано с ростом активности россиян к лету. Подобное мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым в мае 2024 года российские микрофинансовые организации одобрили займы на крупнейшую за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей.
«Думаю, что причина связана с летним периодом. Летом люди становятся более активными в социальной жизни, увлекаются различными делами и поездками. Как известно, в отпуске иногда не хватает денег. Возможно, это сыграло свою роль. Однако это один из факторов. Для более точных выводов нужно проанализировать статистику», – высказал предположение эксперт в беседе с ИА RuNews24.ru.
Как подчеркнул Оленченко, в целом микрозаймы – лишь временное подспорье. Так, часто человек, которому не хватает денег, обращается к другу и просит нужную сумму «до зарплаты». Однако микрозаймы могут быть обременительными из-за высоких процентов, поскольку человеку приходится отдавать больше, чем он занял.

Ещё одна возможная причина по словам эксперта, – предстоящее рассмотрение ставки Центробанком в июле. Есть мнение, что ставка будет повышена, и это может повлиять на общие условия кредитования.

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Россиян предупредили о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий
Экономист Богданов предупредил о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия
26 июня 2024, 04:00

Фото: istock / sergeyryzhov

По данным Росстата, цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись с начала года более чем на 5%. Минсельхоз подтвердил изменение цен на этот социально значимый продукт и пообещал держать ситуацию под контролем.
Доктор экономических наук Игорь Богданов дал прогноз по стоимости этого продукта. Об это пишет Pravda.Ru.

Эксперт заверил, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости есть не только для хлебобулочных изделий, но и для всей сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что сейчас повышаются траты на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы.

Как считает Богданов, никто не может быть в большом плюсе, поскольку у всех участников цепочки увеличиваются расходы.

«Но, естественно, до тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то они будут себе позволять обходить ограничения путём изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети», — заключил специалист.
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