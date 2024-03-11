Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ

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На международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе молдавские виноделы удивили собравшихся, представив вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдавии.
Делегация виноделов отметила, что новое вино сочетает в себе многовековое винодельческое наследие страны и современные технологии 21 века.
«Этот год стал историческим для виноделия в Молдове — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта», — отмечено на странице министерства сельского хозяйства в соцсетях.
Выставка ProWein2024 проходит в немецком городе Дюссельдорф с 10 по 12 марта. Здесь представлены самые передовые разработки в области виноделия. На мероприятие съехались тысячи сомелье, экспертов и виноделов из разных уголков мира.
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«Этот год стал историческим для виноделия в Молдове — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта», — отмечено на странице министерства сельского хозяйства в соцсетях.
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Мария Федоровцева