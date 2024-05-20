Мощность сбитой под Луганском французской ракеты оценили

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Французская ракета SCALP, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), является достаточно мощной и трудно уничтожаемой, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».
«Это оперативно-тактическая ракета с дальностью до 300 километров. Сбить ее непросто: она летит на низких высотах и меняет направление», — отметил Дандыкин.По его словам, эти ракеты использовались при нападении на Крым и Севастополь.
Российские военные, по словам Дандыкина, научились справляться с SCALP, несмотря на сложность задачи. Однако это оружие все равно представляет угрозу из-за большого объема взрывчатки, которую несет ракета.
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Артем Кузьмин