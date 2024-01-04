На ПК Microsoft впервые за 11 лет появится новая важная клавиша

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Компания Microsoft планирует интегрировать новую клавишу Copilot на клавиатуры для компьютеров и ноутбуков, оснащённых Windows-11. Эта клавиша позволит пользователям одним нажатием наладить взаимодействие с виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта.
Нажатие клавиши Copilot позволит пользователю вызвать виртуального помощника на основе нейросети. Точное расположение кнопки С может варьироваться в зависимости от размеров и раскладки клавиатуры. Благодаря интеграции искусственного интеллекта в работу устройств на основе Windows компания Microsoft и ее партнеры-производители ПК надеются выиграть очки в конкурентной борьбе.
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