На Wildberries начали продавать автомобили

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Машины Lada можно приобрести на маркетплейсе Wildberries. На первом этапе они будут доступны жителями Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу онлайн-ретейлера.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук указала на формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы покупать в онлайне даже автомобили.
Вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин заявил, что расширение программы онлайн-покупки автомобилей Lada - одно из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя.
Он добавил, что планируется присутствие в городах-миллионниках, а также создание специальных условий покупки транспортных средств Lada на Wildberries
Ранее глава совета АУРЭК Александр Ефимов заявил, что в онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой «Автоваз» объявляем о старте продаж Lada на Wildberries — я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — заявил глава компании.
Вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин заявил, что расширение программы онлайн-покупки автомобилей Lada - одно из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя.
Он добавил, что планируется присутствие в городах-миллионниках, а также создание специальных условий покупки транспортных средств Lada на Wildberries
Ранее глава совета АУРЭК Александр Ефимов заявил, что в онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак