Названы марки машин с АКПП до миллиона рублей

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Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов назвал агентству «Прайм» марки автомобилей с коробкой-автомат стоимостью до 1 млн руб.
Среди плюсов данных автомобилей эксперт назвал компактность, недорогое и комфортное обслуживание, а также то, что они проверены временем. Минус — большой пробег.
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