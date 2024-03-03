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Названы марки машин с АКПП до миллиона рублей

Автоэксперт Титов назвал машины с АКПП до миллиона рублей
03 марта 2024, 03:16
Фото: iStock/ andri wahyudi

Фото: iStock/ andri wahyudi

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов назвал агентству «Прайм» марки автомобилей с коробкой-автомат стоимостью до 1 млн руб.

По его словам, «вторички» с АКПП на рынке довольно много. Например, Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW.

Среди плюсов данных автомобилей эксперт назвал компактность, недорогое и комфортное обслуживание, а также то, что они проверены временем. Минус — большой пробег.

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Производители шоколада начали отказываться от какао
Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен
03 марта 2024, 01:00

Фото: iStock/ NATALIA MARNA

На Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него из-за роста цен на какао-бобы, пишет Bloomberg.
Агентство приводит в пример недавнюю новинку в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который теперь покрыт шоколадом не полностью, а частично. А Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха и весом на две трети ниже, чем у остальных производителей.

Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло, отмечается в публикации.

Рекордный рост цен на какао-бобы связан с падением урожая из-за засухи и других проблем. Так, если в течение более 40 лет они стоили меньше $3,5 тыс. за тонну, то теперь они дороже $6 тыс.

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Супермаркеты и рестораны Сириуса приостановили продажу алкоголя
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
02 марта 2024, 23:25

Фото: iStock/ ValentynVolkov

На федеральной территории Сириус прекратили продажу алкогольных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи по 7 марта, сообщает РИА Новости.
В магазинах полки с алкоголем перекрыты красной лентой, и отмечены соответствующим объявлением. Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков.

Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу главы государства Владимира Путина.

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#напитки
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В России участились случаи подделки запчастей
РИА Новости: В России участились случаи подделки запчастей
02 марта 2024, 02:29

Фото: iStock/ takoburito

В России участились случаи продажи поддельных запчастей, сообщает РИА Новости на основе исследования FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.
Так, 23% автосервисов заявили о попытках продать некачественные товары. Треть из них уточнили, что речь о поддельном масле и смазочных материалах, 23% назвали свечи зажигания, 15% — фильтры и 14% — детали подвески и рулевого управления.

Причины специалисты видят в параллельном импорте из-за санкций, отметив, что на рынке отсутствует механизм контроля за подлинностью запчастей.

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#новости
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Эксперты ответили, что будет с продуктами в России после отказа от общемировых цен
В Союзе потребителей поддержали идею отвязать цены на товары от общемировых
29 февраля 2024, 13:34

Фото: IStock/monticelllo

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров.
По мнению авторов законопроекта, цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ отметил, что нововведение не касается потребительских товаров напрямую. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Принятие этого законопроекта не ограничит ФАС в возможности использовать информацию о ценах на рынках мировых государств для оценки, относятся ли заявляемые производителями цены на биржевые товары к монопольно высоким или наоборот монопольно низким. Этот законопроект предлагает лишь снять обязанность с ФАС учитывать мировые цены при этой процедуре, но не лишает его такого права», — объяснил эксперт.
По мнению собеседника, законопроект отражает реальность, так как экономика России отделилась от мировой. В связи с этим, ориентироваться на цены других государств нецелесообразно.
«Если мы посмотрим на цены на продовольствие, то они намного ниже, чем в европейских странах. Ориентация на мировые цены в отношении сырья потребителям точно ничего не дала бы, только дала бы возможность производителям завышать цены», — подчеркнул он.
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#продовольствие
#товары
#фас
#цены
#законопроект
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Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
28 февраля 2024, 22:18

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост.
«Дальнейший рост ставок приведёт к большему смещению спроса с центральных локаций в крупных городах на окраины. Скорее всего, весной следует ожидать фиксации ставок аренды на нынешних уровнях и прекращение их роста», — пояснила в беседе с Газета.ру Павлинова.

При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#недвижимость
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#аренда
#квартиры
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Россиянам рассказали, как проверить мёд на подлинность
Нутрициолог Кузина рекомендовала использовать йод
28 февраля 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/nitrub

Нутрициолог Катерина Кузина заявила, что с помощью йода можно проверить мёд на подлинность.
«Чтобы проверить мёд на подлинность, ходите на рынок с йодом. Если на капельку мёда капнуть йод, и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мёд можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А ещё у настоящего мёда насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.

Также специалист рекомендовала покупать продукт только у проверенных производителей.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявляла, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#диетолог
#продукты
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Стилист Левина: В этом году в тренде рельефный бразильский блонд
28 февраля 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Парикмахер, стилист Лилия Левина заявила, что в 2024 году в моде останутся такие типы окрашивания, как рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в тёплых оттенках.
«Мы возвращаемся к теплым тонам. Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета. Очень модные будут рыжие тона. Также в тренде королевский фиолетовый», — добавила в беседе с «Москвой 24» Левина.

А астролог Светлана Мишина раскрыла, когда лучше стричься согласно Лунному календарю. Как передаёт utro.media со ссылкой на «Пятый канал», любителям коротких причёсок следует планировать поход в парикмахерскую на период с 1 по 9 и с 26 по 31 марта.

Ранее стилист Анна Скороходова заявляла, что основным трендом этого года являются очки-авиаторы.

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#астролог
#стилист
#мода
#волосы
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В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, заявили в ФАС
28 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/Hleb Usovich

В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что добиться стабилизации цен на яйца удалось путём практики заключения соглашений. В российские регионы были направлены рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц. В результате в стране наметилась тенденция к снижению цен на эту продукцию.

Напомним, что за прошлый год куриные цены подорожали более чем в полтора раза. В этом году наблюдается снижение цен. Так, с начала 2024 года по 5 февраля стоимость яиц в среднем снизилась на 2,58%.

По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 38 056 миллиардов куриных яиц, что на 1,8% больше показателей 2022 года.

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#яйца
#фас
#цены
#продовольствие
#россия
#продукты
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Общественник Зотов объяснил рост цен на такси в России
27 февраля 2024, 21:43

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснил рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.
Такая нехватка кадров, по его словам, вызвана несколькими факторами, среди которых подорожание автомобилей, рост стоимости полиса ОСАГО и т. д.

«Дефицит водителей компании не решат за один день, и не решат в одиночку. Поэтому то, что ФАС ругает — это хорошо. Но нужен государственный механизм защиты и меры поддержки в части кадров, меры поддержки в части снижения стоимости автомобиля и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Он выразил уверенность в том, что рано или поздно цены на такси стабилизируются благодаря рыночным механизмам самостоятельно.

Ранее сообщалось, что В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России.

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#такси
#осаго
#фас
#цены
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