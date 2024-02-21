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Названы основные признаки износа тормозных дисков авто

Автоэксперт Рузанов: Вибрации и биение руля при торможении указывают на проблемы
21 февраля 2024, 15:20
Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов заявил, что Вибрации и биение руля при торможении могут свидетельствовать о проблемах тормозных дисков автомобиля.
«Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идёт о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — добавил в беседе с Газета.ру Рузанов.

Он отметил, что диски могут изнашиваться из-за многих факторов, среди которых вид коробки передач, стиль вождения, дороги, реагенты и т. д.


Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.

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#дороги
#реагенты
#автомобиль
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Специалист Волков посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю
21 февраля 2024, 12:02

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков прокомментировал закон о введение самозапрета на привлечение кредитов, отметив, что такие меры затруднят мошенничества и оформление кредитов по украденным документам.
Также для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам специалист рекомендовал проявлять самодисциплину и самостоятельно проверять свою кредитную историю.

«Регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — отметил в беседе с RT Волков.

А до этого стало известно, что некоторых российских туристов не пропустили на границе РФ в другие страны. Отмечается, что это коснулось обладателей 5-летнего документа, выпущенного в 2023-2024 годах. Как передаёт utro.ru, всё дело в неправильном шрифте, который оказался в документах из-за технического сбоя. Россиянам рекомендовали перепроверить цифры в самой нижней строке паспорта.

Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.

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#кредит
#мошенник
#документы
#паспорт
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Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем
20 февраля 2024, 18:23

Фото: iStock/Don Emmert

Лоси считаются вполне миролюбивыми животными, не представляющими угрозы для людей. В большинстве случаев так оно и есть, однако существует несколько исключений. О них, а также о том, как правильно себя вести, чтобы не пострадать от встречи с этим животным, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Опасной считается встреча с лосем в брачный период или с лосихой с детёнышем. Самки очень тщательно следят за безопасностью своих лосят, поэтому могут напасть, если почуют опасность. Поэтому, заметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, пятясь, уйти подальше от этого места», — посоветовал Владислав Мурашов — глава подмосковного Минсельхозпрода, курирующий лесное хозяйство.
Точно так же следует действовать при встрече с одиноким лосем. Скорее всего, он будет просто стоять и смотреть, поэтому, не теряя животное из виду, нужно как можно дальше обойти его.

Категорически нельзя при встрече с лосем пытаться дотронуться до него, кричать или проявлять агрессию. Залезать от лося на дерево тоже не стоит: эти животные очень быстро бегают, а их рост составляет около трёх метров, не считая рогов. Но у лося плохое зрение, поэтому, если уж от зверя пришлось спасаться, лучше всего спрятаться за деревом.

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#владислав мурашов
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Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков
15 февраля 2024, 20:25

Фото: пресс-службе ГУСТ МО

При необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.
«Часто жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт или замену своего почтового ящика после поломки, но такие действия не соответствуют законодательству. Обращаться нужно в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал. УК должна принять заявку в течение 24 часов и исполнить её в регламентные сроки», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что с начала февраля в ЕДС Московской области поступило 37 заявок на ремонт почтовых ящиков. Под контролем ГУСТ отработано 15 обращений, остальные будут закрыты в ближайшее время.

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#ремонт
#мкд
#управляющая компания
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
Флорист Сухаржевский рекомендовал периодически менять цветам воду
14 февраля 2024, 13:57

Фото: istockphoto.com/OKrasyuk

Флорист Георгий Сухаржевский посоветовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. Например, поставить букет рядом с плитой – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не хорошо», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Сухаржевский.

А до этого россиянам рассказали, как избавиться от засоров в раковине с помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Как пишет utro.ru, рекомендуется натереть брусок на тёрке, добавить воды для получения кашицы, перемешать с мыльной стружкой, а после положить массу в сливное отверстие. Через 15 минут всё смыть горячей водой.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявлял, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.

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#рекомендации
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Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
Технолог Смирнов объяснил правильное условие хранения лекарств
13 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.
«Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.

Также он рекомендовал не хранить препараты в их первичных упаковках.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.

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Экономист Коваленко предрекла рост числа сделок на рынке новостроек
12 февраля 2024, 18:02

Фото: istockphoto.com/FooTToo

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что в марте на российском рынке новостроек увеличится количество сделок.
По её словам, рост количества таких сделок составит 2-2,5%.

«Большего роста весной ожидать не стоит, а год к году показатель снизится на 11%. В феврале-марте 2023 была ключевая ставка низкая и большой спрос на первичные программы. Рассматривая перспективу после марта, возможно многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то можно ожидать роста спроса на квартиры в новостройках, но это будет понятно только после марта 2024 года», — пояснила в беседе с Газета.ру Коваленко.

Ранее, согласно данным агентства недвижимости выяснилось, что в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке оказалась выше, чем на вторичном.

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Обозреватель Арбузов: «РФ активнее развивается сегмент премиум-электромобилей»
12 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Scharfsinn86

Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил об увеличении в 2023 году электромобилей именно китайских автобрендов.
При этом, отметил он, заметно активное развитие в нашей стране сегмента премиум-электромобилей.

«Из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

По его словам, рост импорта электромобилей в Россию связано, в том числе, и с уходом с российского рынка официальных западных премиум-брендов, на смену которым и пришли китайские.

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#электромобили
#цены
#авто
#рост
#рф
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Экономист Динец назвала преувеличением резкое подорожание какао-бобов
Какао всегда дорожает перед Днём святого Валентина, отметила экономист Динец
09 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/eefauscan

Прогноз о росте цен на какао-бобы явно преувеличен, поскольку в преддверии Дня святого Валентина произошло повышение стоимости шоколада, прежде всего, на фьючерсных биржах, а не на рынках сырья. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая кафедрой финансов и кредита РУДН Дарья Динец.
Ранее сообщалось, что на Нью-Йоркской бирже значительно подорожали какао-бобы. Их цена достигла рекордных показателей в 5 991 долларов за тонну. Это связано с опасениями о возможном сокращении урожая в Западной Африке из-за засухи.

Динец подчеркнула, что рост цен может быть не таким значительным, каким его прогнозируют в настоящее время. К тому же, необходимо учитывать, что какао-бобы собираются как минимум два раза в год в Кот-д'Ивуаре и Гане, поэтому и прогнозы по дефициту сырья могут быть преувеличены.

«Важно понимать, что шоколад и какао-бобы имеют две категории: премиум, где содержание какао максимальное, и более массовый сегмент, где производители могут компенсировать рост затрат снижением качества. То есть, возникает ситуация, когда происходит сокращение содержания какао в готовом продукте с заменой каких-то других продуктов. Это обеспечивает экономию себестоимости, и производители не увеличивают сильно цены», – сообщила собеседница «Радио 1».

Динец также отметила, что, согласно нынешним прогнозам, до конца года стоимость готовой кондитерской продукции вырастет максимум на 15-20%.

Эксперт выразила уверенность в том, что ситуация ещё может измениться, поскольку спадёт ажиотаж вокруг Дня святого Валентина. Биржевая торговля – это, в первую очередь, Лондон и Нью-Йорк, где этот праздник активно отмечается.

В заключение она добавила, что точный прогноз цен можно будет дать в конце весны.

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#шоколад
#цены
#биржа
#день святого валентина
#экономика
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Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль
08 февраля 2024, 21:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Если автомобиль был было неправильно припаркован, его могут эвакуировать. В пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, как узнать, куда переместили машину, и как забрать её со штрафной стоянки.
Автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Если владелец не обнаружил свою машину на месте парковки, он должен немедленно позвонить по номеру 112. Понадобится сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства. После проверки по базам данных автовладельцу дадут дальнейшие инструкции.

На сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области можно получить информацию о территориальном подразделении Управления регионального административно-транспортного контроля, ГИБДД или ГУСТ, в зоне действия которого автомобиль был отправлен на специальную стоянку, а также проверить информацию по автомобилю, введя его номер в специальное поле.

Перед тем, как забрать автомобиль со спецстоянки, необходимо получить письменное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений УРАТК, ГИБДД или ГУСТ МО по месту задержания автомобиля.

Далее нужно позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию, и получить информацию об адресе стоянки.

На спецстоянке нужно будет обязательно предъявить паспорт; решение о возврате транспортного средства; водительское удостоверение; СТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО.

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#автомобилисты
#машины
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#подмосковье
#московская область
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