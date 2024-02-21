Названы основные признаки износа тормозных дисков авто

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Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов заявил, что Вибрации и биение руля при торможении могут свидетельствовать о проблемах тормозных дисков автомобиля.
«Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идёт о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — добавил в беседе с Газета.ру Рузанов.
Он отметил, что диски могут изнашиваться из-за многих факторов, среди которых вид коробки передач, стиль вождения, дороги, реагенты и т. д.
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