Обратный отсчет: Как подготовиться к Новому году за 21 день без вреда для психики?

До Нового года осталось ровно три недели или 21 день. Если вы ещё не успели выбрать наряд, составить праздничное меню, украсить комнату и выбрать подарки, не переживайте, — мы тоже. Чтобы помочь разгрузить голову и время, наш журналист Екатерина Шмакова собрала советы от самых разных экспертов: стилиста, декоратора, организатора эксперта по финансам и даже эколога. Здесь мы расскажем, какие подарки дарить близким, а какие – руководителю, какую елку лучше выбрать, и может ли новогодний стол быть не только вкусным, но и полезным. Подробнее о подготовке к Новому году – в материале «Радио 1».

Подготовка Новому году

Как выбрать ёлку?





«Если мы берём идеальное мироустройство, где у нас исключительно только плантационные ели, с точки зрения влияния человека на природу, — это крайне незначительный ущерб на фоне других влияний на природу. По сравнению с сельским хозяйством плантационное использование ели в Новый год – это ничто, погрешность», — отметил Шингаркин.

Фото: istock/Ольга Симонова

«С точки зрения количества пластика, которое потребляет человек для жизнедеятельности, например, для упаковки, в пересчёте искусственной ёлки на семью – это незначительное количество. Потому что пластика вы можете использовать на порядок больше в течение года. Поэтому если формально сравнивать, то можно использовать два этих варианта, особенно если вы искусственную ёлку потом утилизируете через систему вторичной переработки. Но если вы покупаете каждый год пластиковую ёлку, а потом выкидываете её в лес, – это никуда не годится», — добавил эксперт.

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«Дракон – это про эмоции, про фейерверки, про пестрые краски. Поэтому рекомендуется встречать год Дракона на вечеринках с друзьями или в ресторане с концертной программой. Но если история семейная и хочется остаться дома, то можно украсить новогодний стол, даже если блюд планируется немного, добавить пёстрых красок в интерьер, одеться красиво, нужно этот год встретить энергично, с драконом можно не бояться переборщить», — добавила она.

Живая или искусственная? Какая новогодняя ёлка экологичнее

«Несмотря на то, что дракон зеленый, не стоит все украшать зеленым, а также синим и голубым цветом. Дракон также не любит спокойные, лаконичные образы в базовых оттенках. Поэтому можно разбавлять желтыми, фиолетовыми, серебристыми и золотыми вставками как свои образы, так и интерьер. В интерьере также можно использовать изображения самого дракона», — подчеркнула декоратор.

«В интерьере будут отлично смотреться хвойные бонсаи (искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, - прим. ред.), они будут дольше стоять, чем ёлка», — добавила Герман.

Подарки на Новый год

«У всех должны быть сбережения, их размер – ваши минимальные траты за три месяца. Сюда входит квартплата, продукты и так далее. Все это нужно умножить на три и у вас получится сумма, которую вы сможете потратить, если что-то случится. В идеале из этого фонда вы можете брать деньги на подарки, но только определенное количество», — отметил Статкевич.

«Человек не должен почувствовать себя обязанным или испытать разочарование. Например, если целый год говорили о возможности крупного, серьёзного подарка, а в итоге вручили носки, сковородку или вообще только открытку», — заметила Татьяна Баранова.

Что подарить на Новый год руководителю?

«Руководителя лучше поздравлять коллективом, нежели вручать индивидуально. Однако стоимость такого презента все равно должна быть адекватной, не дискредитирующей получателя», — заметила эксперт.

Что подарить на Новый год друзьям, близким, девушке или парню

«Например, если одарить знакомую антивозрастным кремом даже очень хорошего качества, есть вероятность, что такой презент ей не слишком придется по душе. Другое дело, когда покупку этого крема обговорили заранее, тогда всё вполне корректно. Хороший подарок персонализирован, то есть выбран с учетом предпочтений и особенностей конкретного получателя – ей или ему точно будет приятно. Также важно помнить о культурных и религиозных ограничениях, не всем можно подарить алкоголь или некоторые виды угощений», — заключила эксперт по этикету.

Как выбрать Деда Мороза?

«Когда заказчики обращаются к частным дедам морозам и снегурочкам, есть риск получить не очень качественную услугу, потому что дилетанты, которые берутся за исполнение роли Деда Мороза и Снегурочки используют не очень качественные костюмы. Зачастую это те люди, которые даже не понимают разницы между детьми дошкольного возраста, начальной и средней школы. Также проблемы могут возникнуть, когда при поздравлении присутствуют сразу несколько детей разного возраста. Отсутствие индивидуального подхода приводит не очень эффектному поздравление. Как правило, дети разочарованы, а иногда и напуганы», — заметил он.

Фото: istock/Eshma

«Также нужно смотреть на портфолио. Понятно, что если компания существует два-три месяца, то качественных примеров у нее не будет. Но если организация работает на рынке три-пять лет, то у нее уже накопилось хорошее портфолио, среди которых будут премии и награды», — добавил он.

Что надеть на новый год?

«Зелёный и красный – это огненный цвет, который хорошо зайдёт дракону, также это цвета сезона. Самое важно то, что образы в этих цветах можно будет носить и после праздника. Например, красный брючный костюм мы можем потом носить в рестораны, на какие-то торжественные выступления, мероприятия, дни рождения. Та же история с красным коктейльным платьем», — рассказала стилист Марина Герман.

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«Если мы говорим про пайетки, то это может быть, например, золотая юбка в пайетках и серебристые брюки в пайетках. Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни», — добавила Марина Герман.

Что можно есть в Новый год?

«Представьте, что ваш стол – это огромная тарелка. Условная половина этой тарелки – это клетчатка. Овощи добавляйте в меню как в свежем, так и в обработанном виде. Сюда же можно отнести фрукты, ягоды и все продукты с высоким содержанием клетчатки, которая улучшает микрофлору кишечника. Благодаря этому не будет тяжести после новогоднего стола. Четверть этой тарелки – это белок. Будет это рыба, кура, индейка или говядина – неважно. Главное, чтобы было меньше прожарки и дополнительных соусов, масел и прочего. Чем натуральнее будет приготовлен белок, тем полезнее. Вторая четверть этой тарелки – сложные углеводы. Но так как это поздний вечер и ночь, сложных углеводов должно быть мало, можно даже и без них», — отметила Жанна.

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«Перед читмилом и после него не нужно сокращать калорийность, голодать и устраивать разгрузочные дни. Любое наказание, любое лишение себя еды грозит мощнейшим откатом назад, грозит психологическими проблемами. Это в любом случае стресс, поражение. Даже если ваш читмилл вышел за берега и не ограничился одним приемом пищи, как должно быть, а растянулся на двое суток, нельзя наказывать себя, — отметила Жанна Коробейникова. — Также нужно, чтобы 31 декабря у вас был завтрак, обед, а уже потом Новый год, как поздний ужин, а с утра 1 января – привычный завтрак. Важно избегать переедания, потому что желудок имеет тот объём, который ему привычен и при переедании будет очень тяжело. Также рекомендую держать при себе «креон» – это пищеварительный фермент, который поможет желудку справиться с тем объёмом некачественной пищи, которая будет в эту ночь».

«Выбрали кусочек рыбки, планируйте сразу, какие овощи возьмете. Даже если это будет просто нарезка из огурцов, их должно быть в два раза больше, чем белка», — добавила собеседница.

«Пусть это будут сухие некрепкие вина, и пусть рядом с бокалом вина стоит такой же полный воды, чтобы вы могли их чередовать. Не обязательно каждый раз поднимать бокал именно с алкоголем, никто даже не заметит, что вы пьете простую воду. Просто когда есть спиртное, очень сложно контролировать аппетит. Вам хочется всё больше есть, вы начинаете закусывать, причем не самыми полезными вещами. Всё заканчивается печально», — заметила Коробейникова.

Новогоднюю ночь сложно представить без главного символа этого праздника – елки. Каждый уважающий себя россиянин обязательно должен встать перед выбором в декабре: какую ель лучше купить – живую или искусственную? Эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин»рассказал «Радио 1», какой вид праздничного дерева более экологичен.По его словам, ели и сосны, как правило, специально выращивают к Новому году на особых плантациях. Если покупать деревья на праздник у проверенных продавцов, то на природе это никак не отразится, уверен специалист.В сравнении с искусственной елью живая считается более экологичной, поскольку не требует специальной переработки. Чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, ресурсов тратится больше, чем при выращивании живого. Считается, что искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет.Как только мы определились с елкой, пришло время ее украшать. В этом вопросе россияне привыкли ориентироваться на восточный календарь и готовиться к празднику в соответствии с символом наступающего года.Для заметки: Каждый год по восточному гороскопу связан с одним из пяти элементов: золотом, водой, деревом, огнем или землей. Каждый цикл повторяется один раз в 60 лет. В 2024-м наступит год Деревянного Дракона, предыдущий аналогичный год был в 1964-м. В китайской традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития.Считается, что встречать год Деревянного Дракона нужно помпезно и энергично. В интерьере не нужно бояться экспериментов и ярких цветов. Как рассказала стилистэтот символ любит пестрые краски.Ёлку рекомендуется украсить в стилистке красного и золотого оттенков. Считается, что гирлянды и украшения в этих цветах помогут выразить уважение дракону и восточной истории. При этом, красный и золотой отлично вписываются и в русскую стилистику, напомнила эксперт.Поскольку покровитель дракона 2024-го года – дерево, то можно смело использовать его при украшении квартиры.Наверное, Новый год можно назвать самым прибыльным временем года для продавцов и самым не прибыльным для всех остальных. Все мы, конечно, верим, что самый лучший подарок – тот, что сделан своими руками, но на всех родственников, друзей, любимых и коллег может просто не хватить рук. Поэтому хочешь – не хочешь, но раскошелиться на подарки все же придется.Но чтобы подарки были не в службу, а в дружбу, управляющий активамирекомендует готовиться к ним заранее. Самый лучший вариант – подготовить финансовую подушку в размере минимальных трат на три месяца. Как это сделать с зарплатой даже в 30 тысяч рублей в месяц, мы рассказали в этом материале.Конкретных цифр, фиксирующих стоимость подарков для родственников, друзей или близких нет, есть представление об уместности, уверена эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям. По ее словам, презент не должен разочаровывать и доставлять неудобства.Считается, что деловым людям или бизнес-партнёру нельзя дарить подарки дороже трёх тысяч рублей или любой другой суммы, которая прописана в антикоррупционных правилах конкретной организации.Подарок не должен поставить в неудобное положение, задеть или оскорбить. В этом контексте предметы личной гигиены – не всегда хороший выбор.Ребенку на Новый год можно подарить визит Деда Мороза. Однако выбирать доброго волшебника нужно с умом, чтобы не наткнуться на злых мошенников. Организатор мероприятий, учредитель Национальной ассоциации организаторов мероприятийпризывает в этом вопросе довериться event-агентствам. Организации с хорошей репутацией и большим портфолио смогут гарантировать качественный праздник для вашего малыша.По словам специалиста, при выборе агентства в первую очередь нужно обращать внимание на отзывы. Организации с многолетним опытом зачастую имеют постоянных и довольных клиентов.Когда уже дом уже украшен, подарки куплены, а дед мороз запланирован, можно определиться с нарядом на новогоднюю ночь.Встречая год Дракона, стоит помнить о любимых оттенках главного символа. Считается, что он ценит близкие ему цвета – природный зеленый, золотой и красный.Считается также, что новогодние наряды должны быть из дорогих и эффектных тканей — бархата, шелка, парчи, атласа. По словам стилиста, такие ткани сейчас в тренде и будут смотреться эффектно. Сделать образ интересным помогут также образы с пайетками.Самый главный этап подготовки к Новому году – выбор праздничного меню. Если верить восточной легенде, дракон спас кролика от печальной гибели, поэтому не рекомендуется ставить на новогодний стол блюда из этого мяса. По словам Марины Герман, не рекомендуется использовать в блюдах грибы, так как они символизируют хлопоты и заботы, а также лук и белый перец. На востоке эти ингредиенты воспринимаются как символы расставания и ссор.Не возбраняется начинать Новый 2024 год с красного мяса, приправленного специями. Также эксперт рекомендует использовать рис, который очень ценят на Востоке.Однако одними восточными правилами при подготовке новогоднего стола не обойдешься. Нутрициолог и автор курса «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова напомнила, что Новый год – хоть и главный праздник в году, но не стоит относиться к нему как к возможности побольше поесть. Чтобы праздник не омрачился печальными последствиями, важно соблюдать несколько важных правил.Есть любимый оливье в новогоднюю ночь не возбраняется. Но важно готовить его, а также другие блюда, без майонеза. Салаты можно заправить греческим йогуртом с травами, чесноком, горчицей, а также продуктами на основе сметаны.Можно отнестись к новогодней ночи как к читмилу, к запланированному срыву. Но чтобы Новый год не превратился из читмилла в обжорство и не затянулся надолго, важно соблюдать несколько правил.Если на столе присутствует и рыба, и мясо, то лучше не смешивать их друг с другом. Специалист рекомендует выбрать один вид белка.Чтобы не сорваться и не съесть больше положенного, важно не нагружать организм алкоголем. Нутрициолог напомнила, что употреблении спиртного сложно контролировать аппетит. Если вам все же сложно полностью отказаться взрослых напитков, их лучше совмещать с водой.И помните, что еда в новогоднюю ночь ничем не отличается от еды в предыдущую и в последующую. Важно не пускаться во все тяжкие, ведь еда – это топливо, а не смысл жизни, заключила нутрициолог.