Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

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Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявил об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.
По его словам, подобная продукция может грозить человеку различными заболеваниями, включая рак.
Он добавил, что при производстве такой продукции в непригодных для этого местах в товар могут попадать опасные для здоровья бактерии и вирусы.
Ранее председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
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«Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения. Люди, которые долгое время употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Такую продукцию часто производят в местах непригодных для этого», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болбат.
Ранее председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
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Мелисса Тимофеева