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Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

21 февраля 2024, 22:45
Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявил, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
Он напомнил, что в современном мире нас окружает огромное количество продуктов, в которые добавлены опасные для здоровья примеси.

«Сейчас «пальма» широко используется в кондитерских изделиях – это опасность номер один. Недавно у нас был кризис с яйцами в торговле, а ведь далеко не все яйца качественные, во многих присутствуют антибиотики. Газированные напитки, рыба, мясо, грязная водопроводная вода. Накопительный эффект от некачественной продукции колоссальный», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Корягин.


Ранее «Радио 1» рассказывало, как «мясо из пробирки» отразится на здоровье россиян, какие будут последствия для экологии и что об этом думает православная церковь.

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Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией
21 февраля 2024, 22:52

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявил об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.
По его словам, подобная продукция может грозить человеку различными заболеваниями, включая рак.

«Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения. Люди, которые долгое время употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Такую продукцию часто производят в местах непригодных для этого», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болбат.

Он добавил, что при производстве такой продукции в непригодных для этого местах в товар могут попадать опасные для здоровья бактерии и вирусы.

Ранее председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.

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#качество
#здоровье
#продукты
#жизнь
#товар
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Названы основные признаки износа тормозных дисков авто
Автоэксперт Рузанов: Вибрации и биение руля при торможении указывают на проблемы
21 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов заявил, что Вибрации и биение руля при торможении могут свидетельствовать о проблемах тормозных дисков автомобиля.
«Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идёт о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — добавил в беседе с Газета.ру Рузанов.

Он отметил, что диски могут изнашиваться из-за многих факторов, среди которых вид коробки передач, стиль вождения, дороги, реагенты и т. д.

Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.

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#дороги
#реагенты
#автомобиль
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Специалист Волков посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю
21 февраля 2024, 12:02

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков прокомментировал закон о введение самозапрета на привлечение кредитов, отметив, что такие меры затруднят мошенничества и оформление кредитов по украденным документам.
Также для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам специалист рекомендовал проявлять самодисциплину и самостоятельно проверять свою кредитную историю.

«Регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — отметил в беседе с RT Волков.

А до этого стало известно, что некоторых российских туристов не пропустили на границе РФ в другие страны. Отмечается, что это коснулось обладателей 5-летнего документа, выпущенного в 2023-2024 годах. Как передаёт utro.ru, всё дело в неправильном шрифте, который оказался в документах из-за технического сбоя. Россиянам рекомендовали перепроверить цифры в самой нижней строке паспорта.

Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.

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#кредит
#мошенник
#документы
#паспорт
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Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем
20 февраля 2024, 18:23

Фото: iStock/Don Emmert

Лоси считаются вполне миролюбивыми животными, не представляющими угрозы для людей. В большинстве случаев так оно и есть, однако существует несколько исключений. О них, а также о том, как правильно себя вести, чтобы не пострадать от встречи с этим животным, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Опасной считается встреча с лосем в брачный период или с лосихой с детёнышем. Самки очень тщательно следят за безопасностью своих лосят, поэтому могут напасть, если почуют опасность. Поэтому, заметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, пятясь, уйти подальше от этого места», — посоветовал Владислав Мурашов — глава подмосковного Минсельхозпрода, курирующий лесное хозяйство.
Точно так же следует действовать при встрече с одиноким лосем. Скорее всего, он будет просто стоять и смотреть, поэтому, не теряя животное из виду, нужно как можно дальше обойти его.

Категорически нельзя при встрече с лосем пытаться дотронуться до него, кричать или проявлять агрессию. Залезать от лося на дерево тоже не стоит: эти животные очень быстро бегают, а их рост составляет около трёх метров, не считая рогов. Но у лося плохое зрение, поэтому, если уж от зверя пришлось спасаться, лучше всего спрятаться за деревом.

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#владислав мурашов
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Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков
15 февраля 2024, 20:25

Фото: пресс-службе ГУСТ МО

При необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.
«Часто жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт или замену своего почтового ящика после поломки, но такие действия не соответствуют законодательству. Обращаться нужно в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал. УК должна принять заявку в течение 24 часов и исполнить её в регламентные сроки», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что с начала февраля в ЕДС Московской области поступило 37 заявок на ремонт почтовых ящиков. Под контролем ГУСТ отработано 15 обращений, остальные будут закрыты в ближайшее время.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
Флорист Сухаржевский рекомендовал периодически менять цветам воду
14 февраля 2024, 13:57

Фото: istockphoto.com/OKrasyuk

Флорист Георгий Сухаржевский посоветовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. Например, поставить букет рядом с плитой – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не хорошо», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Сухаржевский.

А до этого россиянам рассказали, как избавиться от засоров в раковине с помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Как пишет utro.ru, рекомендуется натереть брусок на тёрке, добавить воды для получения кашицы, перемешать с мыльной стружкой, а после положить массу в сливное отверстие. Через 15 минут всё смыть горячей водой.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявлял, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.

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Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
Технолог Смирнов объяснил правильное условие хранения лекарств
13 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.
«Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.

Также он рекомендовал не хранить препараты в их первичных упаковках.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.

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Экономист Коваленко предрекла рост числа сделок на рынке новостроек
12 февраля 2024, 18:02

Фото: istockphoto.com/FooTToo

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что в марте на российском рынке новостроек увеличится количество сделок.
По её словам, рост количества таких сделок составит 2-2,5%.

«Большего роста весной ожидать не стоит, а год к году показатель снизится на 11%. В феврале-марте 2023 была ключевая ставка низкая и большой спрос на первичные программы. Рассматривая перспективу после марта, возможно многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то можно ожидать роста спроса на квартиры в новостройках, но это будет понятно только после марта 2024 года», — пояснила в беседе с Газета.ру Коваленко.

Ранее, согласно данным агентства недвижимости выяснилось, что в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке оказалась выше, чем на вторичном.

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Обозреватель Арбузов: «РФ активнее развивается сегмент премиум-электромобилей»
12 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Scharfsinn86

Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил об увеличении в 2023 году электромобилей именно китайских автобрендов.
При этом, отметил он, заметно активное развитие в нашей стране сегмента премиум-электромобилей.

«Из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

По его словам, рост импорта электромобилей в Россию связано, в том числе, и с уходом с российского рынка официальных западных премиум-брендов, на смену которым и пришли китайские.

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