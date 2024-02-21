Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

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Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявил, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
Он напомнил, что в современном мире нас окружает огромное количество продуктов, в которые добавлены опасные для здоровья примеси.
Ранее «Радио 1» рассказывало, как «мясо из пробирки» отразится на здоровье россиян, какие будут последствия для экологии и что об этом думает православная церковь.
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«Сейчас «пальма» широко используется в кондитерских изделиях – это опасность номер один. Недавно у нас был кризис с яйцами в торговле, а ведь далеко не все яйца качественные, во многих присутствуют антибиотики. Газированные напитки, рыба, мясо, грязная водопроводная вода. Накопительный эффект от некачественной продукции колоссальный», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Корягин.
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Мелисса Тимофеева