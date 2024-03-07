Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта

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Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что высокая цена на цветы 8 Марта является нормальным явлением, в противном случае продукции просто не будет на прилавках из-за невыгоды продажи.
«Если мы хотим, чтобы была возможность купить цветы, то они должны быть дорогими, иначе их просто не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.
Он высказал мнение, что сегодня власти не пытаются ограничить рост цен в канун таких праздников, как 8 Марта.
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Мелисса Тимофеева