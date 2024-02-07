Озвучена разница цен первичной и вторичной недвижимостей в Петербурге

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Согласно данным агентства недвижимости, в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке оказалась больше, чем на вторичном.
В среднем, на первичном рынке недвижимости квадратный метр стоит дороже почти на 200 тыс. рублей, чем на вторичном.
Ранее исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.
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«В декабре средняя цена на первичном рынке центра города была на уровне 445,6 тыс. рублей, а на вторичном – 245,7 тыс. рублей. То есть разница составляет почти 200 тыс. рублей за квадрат жилья», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Алексей Бондарев.
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Мелисса Тимофеева