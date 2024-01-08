РБК: владельцы китайских машин сталкиваются с проблемами в мороз

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Во время морозов владельцы китайских автомобилей столкнулись с некоторыми техническими проблемами.
РБК пишет, что приборные панели данных автомобилей с трудом реагировали на сенсор, глючили мультимедийные устройства, а также топливные наносы сильно жужжали и ломались.
Сотрудники автосервиса «Акадамический» в свою очередь утверждают, что любой автомобиль, китайский или нет, способен замерзнуть
и не запуститься.
Основная причина проблемы кроется в аккумуляторе. Чаще всего, по данным автоэкспертов, в морозы страдают дизельные авто.
Ранее жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов. В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
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