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Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов российской группировки войск «Юг» выследили, а затем и уничтожили группу лазутчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении СВО. об этом сообщил в субботу в разговоре с РИА Новости оператор одного из беспилотников.
«Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию <...> спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели», — отметил российский военнослужащий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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