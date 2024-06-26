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Россиян предупредили о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий

Экономист Богданов предупредил о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия
26 июня 2024, 04:00
Фото: istock / sergeyryzhov

Фото: istock / sergeyryzhov

По данным Росстата, цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись с начала года более чем на 5%. Минсельхоз подтвердил изменение цен на этот социально значимый продукт и пообещал держать ситуацию под контролем.
Доктор экономических наук Игорь Богданов дал прогноз по стоимости этого продукта. Об это пишет Pravda.Ru.

Эксперт заверил, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости есть не только для хлебобулочных изделий, но и для всей сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что сейчас повышаются траты на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы.



Как считает Богданов, никто не может быть в большом плюсе, поскольку у всех участников цепочки увеличиваются расходы.

«Но, естественно, до тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то они будут себе позволять обходить ограничения путём изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети», — заключил специалист.
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Россиянам разъяснили преимущества программы долгосрочных сбережений
05 июня 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом, рассказали эксперты РИА Новости. Они напомнили, что ПДС действует в России с 1 января. Программа позволяет копить вдолгую, получать в будущем дополнительный доход или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Цель программы – обеспечить приток инвестиций в экономику. Кроме того, таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.

Сбережения пополняют за счёт собственных добровольных взносов. Помимо этого, можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента.

Важно, что ПДС предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трёх лет, а также специальный налоговый вычет до 52 тыс. при взносах до 400 тыс. рублей.

Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.

На ПДС распространяется гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов, причем на 2,8 млн. рублей. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам.

Счёт можно пополнять, когда и как удобно. Никаких требований к регулярности или суммам нет.
«Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны», – уточнил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Существенный фактор – софинансирование со стороны государства в первые три года.
«Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает такой сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тыс. рублей в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13% от вложений, но максимум – 52 тыс. рублей), а также доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства – 25 копеек на рубль», – пояснила завкафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России Маргарита Васюнина.
Вместе с тем софинансирование ограничено тремя годами, и максимальный доход за счёт государства составит 108 тыс. рублей.

Кроме того, воспользоваться накоплениями можно только через 15 лет. Досрочно использовать сбережения разрешено лишь в экстренных ситуациях – например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

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На трассе М-12 «Восток» ввели абонементы, позволяющие водителям сэкономить
28 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Госкомпания «Автодор» с 27 мая ввела семь абонементов на проезд с учётом мнения водителей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Покупка абонемента позволит сэкономить от 15 до 20% в пересчёте на одну поездку. Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач – Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы обойдется в 4 тыс. 930 рублей, для 2 категории – в 8 тыс. 560 рублей. Это на 20% ниже установленного тарифа», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что 23 апреля стоимость проезда по этому маршруту снизили на 4%.

После ввода абонементов будет проведён дополнительный анализ их использования, чтобы выяснить, учтены ли потребности пользователей автодороги М-12 «Восток» с учётом интересов всех участников.

Движение по всей протяжённости трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани было открыто в декабре прошлого года. Это позволило значительно сократить время в пути, перераспределить потоки транспорта и повысить безопасность движения в коридоре дорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

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На Wildberries начали продавать автомобили
Wildberries начал продажу автомобилей Lada
21 мая 2024, 06:35

Фото: istock / Vera Tikhonova

Машины Lada можно приобрести на маркетплейсе Wildberries. На первом этапе они будут доступны жителями Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу онлайн-ретейлера.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук указала на формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы покупать в онлайне даже автомобили.
«Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой «Автоваз» объявляем о старте продаж Lada на Wildberries — я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — заявил глава компании.
Вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин заявил, что расширение программы онлайн-покупки автомобилей Lada - одно из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя.

Он добавил, что планируется присутствие в городах-миллионниках, а также создание специальных условий покупки транспортных средств Lada на Wildberries

Ранее глава совета АУРЭК Александр Ефимов заявил, что в онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мощность сбитой под Луганском французской ракеты оценили
Военный эксперт Дандыкин назвал сложной целью французскую ракету SCALP
20 мая 2024, 18:22

Фото: istockphoto/3D_generator

Французская ракета SCALP, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), является достаточно мощной и трудно уничтожаемой, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».
«Это оперативно-тактическая ракета с дальностью до 300 километров. Сбить ее непросто: она летит на низких высотах и меняет направление», — отметил Дандыкин.
По его словам, эти ракеты использовались при нападении на Крым и Севастополь.

Российские военные, по словам Дандыкина, научились справляться с SCALP, несмотря на сложность задачи. Однако это оружие все равно представляет угрозу из-за большого объема взрывчатки, которую несет ракета.

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В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с РФ
Секретарь СНБО: Украина осознает, что конфликт с РФ закончится переговорами
20 мая 2024, 15:41

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Киев понимает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
«Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — сообщил он.
По его словам, сейчас ситуация на фронте для Украины является сложной. Литвиненко отметил, что власти Украины рассчитывают на формулу, представленную Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Страна выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Дорогое удовольствие: россиян предупредили о подорожании кофе
«Известия»: кофе в России подорожает на 25-35%
10 мая 2024, 03:03

Фото: istock / reach-art

В скором времени ожидается плавный рост цен на 15-35% на все виды кофе в России. Наибольший рост цент прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом рассказали эксперты рынка.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников заявил «Известиям», что примерно треть мировых поставок зерен сорта робуста приходится на Вьетнам, где прогнозируется неурожай из-за старых деревьев.

«Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов», — рассказал собеседник издания.
Глава кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%. Премиум сегмент — на 15-25%.

Ранее эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снайпер из Новой Каховки ликвидировал чернокожих наемников из США в зоне СВО
27 апреля 2024, 09:44

Фото: iStock/zabelin

Российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области рассказал, что ему удалось ликвидировать чернокожих американских наёмников при взятии Светлодарской ТЭС, его слова передает РИА Новости.
«При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать - не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы», — рассказал российский снайпер.

Однако он добавил, что украинцы изуродовали тела ликвидированных снайпером афроамериканцев, чтобы стереть следы участия иностранных государств в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей.

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Россиян предупредили о скором подорожании вин
В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за повышения акцизов
16 апреля 2024, 23:30

Фото: istock / ipopba

Минпромторг допустил подорожание российских вин из-за повышения акцизов. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, его слова приводит портал «Агроэксперт»
Как утверждает Евтухов, повышение цен будет незначительным, а решение об этом не должно нанести веред потребителям и бизнесу.

«Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — отметил Евтухов.
Замглавы Минпромторга добавил, что перед принятием любых решений нужно обсудить все с ассоциациями и производителями вин. По его словам, активное повышение цен приведет к отказу покупателей от вина и их переходов другой сегмент рынка спиртного.

Так, с 1 мая ставки акциза на вина, за исключением крепленых, повысятся с 34 рублей до 108 рублей за 1 литр.

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#минпромторг
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#вино
#алкоголь
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В России предрекли рост стоимости гречки
Forbes: гречка может вновь подорожать из-за сокращения посевных площадей
09 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Olena Vasylieva

В настоящее время цены на гречку в магазинах находятся на рекордно низком уровне, но эта ситуация стала проблемной для сельхозпроизводителей, по причине того, что себестоимость выращивания гречихи растет, а реализация крупы по высокой цене невозможна. Об этом сообщает Forbes.
Согласно прогнозам экспертов, в этом году посевные площади под гречиху могут уменьшиться на треть, что повлечет за собой увеличение стоимости гречки до 140 рублей за килограмм в следующем году. В мае 2022 года средняя стоимость гречки выросла до 144,2 рубля за килограмм, однако в феврале текущего года она опустилась до 85,9 рубля.

Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что цены производителей продолжают снижаться из-за большого объема предложения. За 12 месяцев тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься выращиванием данной культуры. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов отметил, что крупа, техника и труд работников становятся дороже с каждом годом, поэтому производители при сегодняшних ценах могут даже работать в минус.

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