Россиян предупредили о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий

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По данным Росстата, цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись с начала года более чем на 5%. Минсельхоз подтвердил изменение цен на этот социально значимый продукт и пообещал держать ситуацию под контролем.
Доктор экономических наук Игорь Богданов дал прогноз по стоимости этого продукта. Об это пишет Pravda.Ru.
Эксперт заверил, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости есть не только для хлебобулочных изделий, но и для всей сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что сейчас повышаются траты на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы.
Как считает Богданов, никто не может быть в большом плюсе, поскольку у всех участников цепочки увеличиваются расходы.
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Эксперт заверил, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости есть не только для хлебобулочных изделий, но и для всей сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что сейчас повышаются траты на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы.
Как считает Богданов, никто не может быть в большом плюсе, поскольку у всех участников цепочки увеличиваются расходы.
«Но, естественно, до тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то они будут себе позволять обходить ограничения путём изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети», — заключил специалист.Читайте также:
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Алина Юрчак