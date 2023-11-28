Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта

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В преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что стоимость мандаринов зависит также и от курса доллара. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в прошлом году цитрусовые можно было купить по 70 рублей за килограмм, что соответствовало курсу валюты.
Отметим, что на 28 ноября Центральный Банк России установил официальный курс доллара. Он находится на уровне 88,7 рубля.
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«Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году, когда доллар был на уровне 90-100, то мандарины стоили также. Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса, причём не только на мандарины», — заметил Койтов.
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Екатерина Шмакова